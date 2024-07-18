Президент США Джо Байден сдал положительный тест на коронавирус, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Позже американский лидер заявил, что чувствует себя хорошо.

«Ранее сегодня после первого мероприятия в Лас-Вегасе президент Байден сдал положительный тест на COVID-19. Он неоднократно вакцинирован, и у него легкие симптомы», — говорится в сообщении пресс-секретаря Белого дома.

Лечащий врач президента отметил, что 17 июля президент поступил с симптомами заболевания верхних дыхательных путей. У Байдена проявились насморк, непродуктивный кашель и общая слабость.

По словам врача, на первом запланированном на день мероприятии Байден «чувствовал себя хорошо», но его состояние не улучшалось, и было проведено тестирование на COVID-19.

Президент будет самоизолирован у себя дома в Рехобот-Бич в Дэлавэре.

Позже Байден сообщил в соцсети X, что чувствует себя хорошо

«Я чувствую себя хорошо и благодарю всех за добрые пожелания. По мере выздоровления я буду изолироваться, но буду продолжать работать для американского народа», — говорится в сообщении на странице Байдена в X.

По данным Newsweek, из-за болезни президент США отменил выступление на конференции UnidosUS, где должен был встретиться со сторонниками.

У Байдена не первый раз за последние несколько лет выявляют коронавирус. В июле 2022 года американский лидер также сдал положительный тест на COVID-19. В начале августа того же года Байден снова получил положительный результат теста на коронавирус, у него опять появился кашель.