Европарламент (ЕП) большинством голосов принял резолюцию по Украине с призывом к странам Евросоюза (ЕС) немедленно снять ограничения на удары Киева вглубь территории России. Это следует из текста резолюции, одобренной на пленарной сессии в Страсбурге в четверг, 19 сентября.

«Призываем государства — члены [ЕС] немедленно снять ограничения на использование западных систем вооружения, поставляемых Украине, против военных целей на территории России, поскольку это препятствует возможности Украины в полной мере реализовать свое право на самооборону в соответствии с международным публичным правом», — говорится в документе.

В резолюции содержится призыв к странам ЕС и членам НАТО ежегодно выделять на помощь Украине «не менее 0,25% от своего ВВП». Кроме того, европейские государства, согласно документу, должны выполнить свои обязательства, данные в марте 2023 года, по поставке 1 млн боеприпасов, современных систем ПВО и ракет Taurus на Украину.

В тексте документа отмечается, что промедление в поставках помощи со стороны европейских государств «сводит на нет» достижения украинских сил на поле боя.

За принятие резолюции проголосовали 425 евродепутатов. Против выступил 131 парламентарий, еще 63 воздержались от голосования.

Резолюция Европарламента носит рекомендательный характер и не имеет полной юридической силы.

12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что если Запад разрешат Украине использовать переданное ими оружие для ударов вглубь России, это будет означать прямое участие стран НАТО в военных действиях. Он добавил, что Москва в таком случае «будет принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться».

В ответ на заявление Путина глава британского правительства Кир Стармер сказал, что Великобритания не ищет конфликта с Россией, но российские власти, по его словам, первыми «начали конфликт на Украине».

В свою очередь генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отверг предупреждение Путина и посчитал, что разрешение Киеву наносить удары вглубь России не станет «красной чертой» для Североатлантического альянса.