Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг опроверг мнение о том, что разрешение Киеву наносить удары вглубь России дальнобойными ракетами станет «красной чертой», переход через которую приведет к прямому конфликту Москвы и Североатлантического альянса. Об этом пишет The Times.

В статье издания говорится, что Столтенберг отверг предупреждение российского лидера Владимира Путина, который ранее заявил об «изменении сути конфликта» в случае, если западные страны будут содействовать украинским ударам по России дальнобойным оружием.

«Он [Владимир Путин] уже много раз объявлял «красные линии», и он не шел на эскалацию, также имея в виду непосредственное вовлечение в конфликт союзников по НАТО», — цитирует The Times Столтенберга.

Глава НАТО также отметил, что поддерживает Великобританию и Францию, которые выступают за разрешение украинским силам использовать западные дальнобойные ракеты для ударов по России. По мнению генсека, даже в этом случае НАТО не будет вовлечено в конфликт и сможет избежать ответных действий Москвы.

12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что если западные страны разрешат Украине использовать переданное ими оружие для ударов вглубь России, это будет означать прямое участие стран НАТО в военных действиях. Он добавил, что Россия в таком случае «будет принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться».

В ответ на это глава британского правительства Кир Стармер заявил, что Великобритания не ищет конфликта с Россией, но российские власти первыми «начали конфликт на Украине». В то же время бывший британский премьер-министр Борис Джонсон и пять экс-министров обороны страны призвали Стармера разрешить Украине использовать ракеты Storm Shadow для нанесения ударов по России — не дожидаясь одобрения США.

США до сих пор не разрешали Киеву использовать западное дальнобойное оружие для ударов по России, но в последнее время в Вашингтоне не исключают, что изменят свою позицию по этому вопросу. Газета The Guardian 11 сентября писала со ссылкой на источники, что Британия решила позволить Украине использовать Storm Shadow для ударов по целям в России. Официально о таком решении не объявлялось.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил, что на Западе уже принято решение разрешить Киеву наносить удары по России дальнобойными ракетами. По словам представителя Кремля, в СМИ «просто ведется такая информационная кампания по формализации уже принятого решения».