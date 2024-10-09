Встреча контактной группы по Украине на авиабазе Рамштайн в Германии, запланированная на 12 октября, отменена из-за того, что на нее не сможет приехать президент США Джо Байден. Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на представителя Пентагона.

Байден отложил визит в Германию в связи с приближением урагана «Милтон» к американскому штату Флорида, подтвердила на брифинге официальный представитель Минобороны США Сабрина Сингх. Поездка, запланированная на 10-13 октября, должна была стать первым государственным визитом американского лидера в Германию за 40 лет, отмечает Reuters.

К Байдену должен был присоединиться госсекретарь США Энтони Блинкен, но он тоже отменил свой визит в Германию, сообщил представитель Госдепартамента Мэтью Миллер.

Изменение планов Байдена повлияло на проведение саммита по Украине в формате «Рамштайн», пишет Spiegel. По данным журнала, встреча перенесена, ее новая дата пока не объявлена. Канцлер ФРГ Олаф Шольц отметил важность встречи в формате «Рамштайн», но заявил, что понимает решение Байдена отложить визит.

«Мы все еще работаем над тем, как именно может развернуться взаимодействие в Рамштайне. Наша приверженность Украине была важной частью этого, и она непоколебима», — заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Эмили Саймонс.

Контактная группа по Украине должна была впервые собраться на уровне глав государств. Ожидалось, что на встречу приедут лидеры 20 стран, в том числе президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Польши Анджей Дуда.

Предполагалось, что мероприятие начнется с выступлений Байдена, Шольца и президента Украины Владимира Зеленского, сообщает Reuters со ссылкой на неназванного немецкого чиновника. Зеленский должен был представить свой «план победы».

Украинский президент анонсировал встречу в Германии как «особенную». По его словам, партнеры Украины «получат все детали, все аргументы, как обеспечить результаты в ближайшие месяцы и на фронте, и в дипломатической работе». Киев со своей стороны ждет конкретных предложений от союзников для усиления своей стратегии, писал Зеленский в своем телеграм-канале.

В вечернем обращении 7 октября он заявил, что Украина попытается убедить партнеров на встрече «Рамштайн» в необходимости «ощутимого усиления» возможностей и позиций ВСУ «именно сейчас, в течение осенних месяцев».

В сентябре Владимир Зеленский представил «план победы» американским властям во время визита в США. Полное содержание плана не раскрывается. Президент Украины говорил, что в нем говорится о «стратегическом месте Украины в инфраструктуре безопасности мира», экономических шагах и «принуждении» России к окончанию боевых действий дипломатическим путем. По данным The Wall Street Journal (WSJ), администрацию президента США план Зеленского не впечатлил, поскольку в нем нет комплексной стратегии.