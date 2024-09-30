Президент Украины Владимир Зеленский посетил США, пытаясь заручиться военной поддержкой, но его главные союзники остались равнодушны. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Прохладный прием, оказанный президенту Украины, продемонстрировал сужение возможностей, с которыми он сталкивается после 2,5 года военных действий, считает издание.

Зеленский рекламировал свой «план победы» ― попытку получить больше оружия и гарантий безопасности от США и их союзников, чтобы получить рычаги воздействия на Россию, — но чиновники Белого дома выразили скептицизм и заявили, что хотели бы получить больше подробностей, пишет WSJ.

Президент США Джо Байден выделил Украине новый пакет военной помощи, но не удовлетворил главную просьбу Зеленского — разрешить удары по территории России оружием большой дальности. Кандидат в президенты Дональд Трамп заявил после встречи с Зеленским, что его приоритетом является стремление к скорейшему прекращению войны путем заключения «справедливой сделки для обеих сторон», но не уточнил, как этого можно достичь.

Попытки Зеленского заручиться поддержкой самого важного для Украины иностранного спонсора указывают, что ему предстоит пройти опасный путь, пишет газета.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак оценил его визит в США как «очень непростой», но «очень важный и по содержанию, и по времени». Он отметил, что поездка Зеленского состоялась на фоне «напряженной и чувствительной» предвыборной кампании в США.

«А позиция и президента, и всей нашей команды является очень принципиальной — мы не хотим никаким образом говорить что-то такое, что может быть использовано в первую очередь против Украины», — сказал Ермак в телеэфире, фрагмент которого опубликовал в своем телеграм-канале (цитата по ТАСС).

В первый день своего визита в США Зеленский посетил завод по производству 155-миллиметровых артиллерийских боеприпасов в Пенсильвании ― одном из колеблющихся штатов, поддержка избирателей в котором важна как для демократов, так и для республиканцев.

Президент Украины прибыл туда с политиками-демократами на самолете американских ВВС. После этого представители Республиканской партии в Палате представителей Конгресса США потребовали от Минюста и Пентагона провести расследование, не был ли визит Зеленского на завод направлен на поддержку кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис.

В Белом доме претензии республиканцев назвали «политическим трюком», отметив, что посещение завода в Пенсильвании было инициативой украинской стороны. Руководитель офиса украинского президента Андрей Ермак связал возмущение республиканцев с «непростой президентской кампанией» в США и призвали обращать внимание «на факты, а не на риторику, которую мы можем слышать».

Одной из главных целей Зеленского во время визита в США было ознакомление Байдена и ключевых кандидатов в президенты с украинским «планом победы». Однако, по данным WSJ, в Вашингтоне остались разочарованы им. По словам источников издания, план не содержит комплексной стратегии и представляет собой не более чем переформулированную просьбу представить больше оружия и разрешить дальние удары по России.