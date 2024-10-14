Международное сообщество, как западная его часть, так и представленная странами «глобального Юга», периодически выдвигает мирные инициативы по урегулированию конфликта на Украине. Эксперт по международным отношениям, бывший сотрудник посольства России в США Владимир Фролов рассказывает в своей колонке для RTVI о том, насколько они реализуемы.

Друзья мира

Если верить новостным заголовкам, конфликт вокруг Украины в конце сентября стоял на пороге запуска переговоров об урегулировании.

Китай, Бразилия и еще 17 стран «глобального Юга» создали в рамках ООН открытую платформу «Друзья мира» для урегулирования конфликта на Украине. В основе «платформы» лежит «консенсус из шести пунктов», разработанный Китаем и Бразилией в мае этого года и предусматривающий созыв мирной конференции с участием России и Украины.

Со стороны Запада приходят сигналы о целесообразности возобновления переговорного трека с РФ для остановки боевых действий, включая прямой диалог с Владимиром Путиным. Канцлер Германии Олаф Шольц намекнул на собственный план переговоров с РФ по прекращению огня и по другим аспектам урегулирования.

На Западе растет понимание, что нынешняя стратегия «удержания Украины в бою» в условиях навязанной Москвой «войны на истощение» ведет к поражению Киева. «Время не на стороне Украины», — говорит новый генсек НАТО. «План победы», который Владимир Зеленский презентовал в ходе своего визита в США, был встречен администрацией Байдена прохладно как «набор известных инициатив и запросов».

Редукция целей

Запад решает, сохранять ли далее максималистские цели в конфликте — возвращение к границам Украины 1991 года (цель Киева) или на 23 февраля 2022 года (цель Запада). Для этого придется наращивать военную вовлеченность, вплоть до «плана Макрона» по вводу войск в Западную Украину, под Одессу, Николаев и вдоль границы с Беларусью с созданием бесполетной зоны на глубину до 200 км.

Тут, впрочем, стоит обмолвиться, что альянс не поддержал даже размещение на Украине западных военных инструкторов. США и ведущие союзники, напротив, хотели бы снизить интенсивность конфликта и перевести противостояние с РФ в отработанный формат сдерживания (containment) России.

Это требует «редукции целей». У Киева нет и не будет военных возможностей вытеснить РФ с территорий, занятых после 24.02.2022, что на Западе уже понимают.

Принудив к такой редукции Киев, и, признав невозможность возвращения всех территорий, предлагается остановить боевые действия по линии боевого столкновения, а далее сосредоточиться на восстановлении и интеграции в структуры Запада. Это называется стратегией «сохранения 80 процентов Украины». В рамках дискуссии на Западе и даже среди части украинского руководства постепенно формируется представление, что возвращение разрушенных территорий нецелесообразно для сохранения украинского государства.

Официально Украина категорически отвергает «сценарий заморозки», включая и китайско-бразильскую «платформу». Но Киев уже начал формулировать условия, на которых он мог бы согласиться с прекращением боевых действий без возвращения территорий. Таковыми обозначены официальное приглашение Украины в НАТО и предоставление ей на период до вступления таких же гарантий безопасности, как для страны-кандидата на этапе ратификационного процесса, плюс расширение военной помощи. Киев также согласится на прекращение огня, только если способность России снова ввести войска в Украину «будет подорвана» и «повторное вторжение стало бы невозможно». Это похоже на торг с западными союзниками о будущей переговорной позиции.

Объединяющим концептом всех мирных планов является остановка боевых действий по линии боевого столкновения, вынесение за скобки на длительную перспективу территориального вопроса без признания де-юре российского суверенитета над бывшими пятью регионами Украины, но и без попыток силового изменения территориального статус-кво. При этом у «оставшейся Украины» сохраняется полный суверенитет во внешней, оборонной и внутренней политике.

Степень суверенитета

Главный вопрос урегулирования, таким образом, — степень суверенитета украинского государства. «Когда война закончится, Украина останется свободной, суверенной и независимой страной», — написал президент Байден в поздравлении по случаю Дня независимости Украины 24 августа 2024 года. Вопрос о границах «независимой Украины» Байден оставляет открытым.

Администрация США неоднократно заявляла, что «мир не может быть навязан Украине извне» и что не предлагает Украине новое территориальное устройство. США, однако, согласно словам официальных лиц, не потерпят варианта «кастрированной, обездвиженной и беззащитной Украины» с ограниченным суверенитетом в области внешней и оборонной политики. Такую концепцию США усмотрели в «Стамбульских договоренностях» 2022 года и в концепции «вечного нейтралитета Украины».

Ключом к урегулированию становятся «гарантии безопасности» для «оставшейся Украины», чтобы РФ больше «не смогла повторить». По данным Financial Times, на Западе уже негласно признается, что «единственная действенная стратегия» — это «земля в обмен на членство в НАТО» для территорий, остающихся под контролем Киева. Это должно произойти по «германскому сценарию» 1955 года, когда гарантии Статьи 5 распространяются только на контролируемую Киевом часть территории, и сама она отказывается от применения силы для восстановления границ.

Иногда к нему добавляют еще и «норвежский сценарий» членства, предусматривающий запрет на размещение на территории страны военной инфраструктуры альянса. В таком случае Украина обязуется не размещать базы НАТО, ядерное и ракетное оружие большой дальности и существенные силы союзников на постоянной основе.

Главное — зафиксировать линию до которой будут распространяться гарантии Статьи 5 Североатлантического договора, как говорит бывший Генсек НАТО Столтенберг.

Якобы к этим вариантам склоняется и администрация Байдена. До окончания своего президентского срока действующий президент США может анонсировать шаги по приглашению Киева в НАТО, что, правда, не будет обязывающим для новой администрации.

Ряд предложений, в том числе возможный «план Трампа», предусматривают мощную военную поддержку Украины, включая институализацию долгосрочных гарантий западной военной помощи. Двусторонние договоры в рамках типового соглашения согласно решению саммита «Большой семерки» в июле 2023 года уже подписаны Киевом с большинством стран НАТО, а также с Японией. Эти соглашения призваны реализовать для Украины стратегию «ощетинившегося дикобраза», мощной военной державы с собственной военно-промышленной базой, всем спектром современных вооружений, включая высокоточные ракеты большой дальности.

Интересы России

Все подобные «наработки» отвечают интересам Запада и Украины, но игнорируют интересы России, имеющей «право решающего голоса». Москва не намерена «отпускать Украину на Запад» и ждать превращения ее в еще бóльшую военную угрозу. Все предлагаемые «условия мира» препятствуют достижению озвученных «целей СВО».

Условия мирного урегулирования президента России от 14 июня предполагают жесткие ограничения суверенитета «оставшейся Украины» (отказ от вступления в НАТО и в ЕС), позволяя сохранить Киев в орбите Москвы. Они также требуют передать под контроль России Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области в их административных границах (с выходом российских вооруженных сил на правый берег Днепра) и официально признать их суверенной российской территорией. Как отметил Путин, речь идет не о заморозке боевых действий по линии боевого столкновения, а об окончательном урегулировании конфликта. Признание Украиной новых границ России необходимо для снятия западных санкций и устранения оснований для военного реванша.

Российская сторона настаивает на том, чтобы урегулирование основывалось на «принципах Стамбула», заимствуя основные положения «стамбульских договоренностей» апреля 2022 года, которые, как считает Владимир Путин, «устраивали и Украину и Россию». Помимо ограничения суверенитета Украины (постоянный нейтралитет, запрет на вступление в НАТО и в ЕС), важнейшим требованием РФ была глубокая демилитаризация Украины. Она предполагала ограничения на количество личного состава и тяжелой боевой техники ВСУ, запрет на обладание определенными видами вооружений, — например, баллистическими и крылатыми ракетами (дронами) большой и средней дальности, ударными истребителями-бомбардировщиками, боевыми кораблями УРО и подводными лодками, — а также прекращение всех форм сотрудничества с Западом в области безопасности.

После вторжения ВСУ в Курскую область требования по демилитаризации Украины, вероятно, будут ужесточены в сторону прямого российского контроля за соблюдением основных ограничений (инспекции военных объектов, складов вооружений, промышленных предприятий).

Москва понимает, что «неконтролируемая Украина» может быть мощным в военном отношении враждебным России государством, ориентированным на территориальный реванш. И если до начала СВО эти угрозы находились в плоскости «инфляционных ожиданий», то сегодня они материализовались.

Устранить угрозу

До февраля 2022 года трудно было представить себе ВСУ, которые были бы вооружены натовскими боевыми самолетами и ракетами средней дальности. Кроме того, собственные программы разработки высокоточного оружия «глубокого удара» в Украине находятся в продвинутой стадии и благодаря технологической помощи Запада могут быть расширены на этапе производства. Будущие российские требования «радикальной демилитаризации» Украины призваны устранить угрозу ее превращения в «ощетинившегося дикобраза», который мог бы запустить программу изготовления ядерного оружия по израильскому сценарию.

Перспективы принятия в НАТО «неполной Украины» Москва пока считает «несерьезными», а саму постановку вопроса «невозможной». Внутриполитические условия в ключевых странах НАТО не позволяют реализовать такой сценарий.

Очевидно, что единственной реальной гарантией для России от реализации будущих военных угроз со стороны Украины является политический контроль над властью в Киеве. Поэтому Москва будет добиваться переформатирования украинской государственности для создания новых инструментов российского контроля.

Как отметил глава МИД России Сергей Лавров, «результат [инициатив по достижению мира] может быть только один — урегулирование ситуации на основе устранения причин конфликта». Среди этих причин — проблема безопасности с точки недопустимости вступления Украины в НАТО или любой другой военный альянс, а также проблема несоблюдения прав человека на Украине. В частности, это запреты на использование русского языка, на русскую культуру, русское образования и запрет канонической Русской православной церкви. «Если у господина Трампа получится отменить эти законы, это уже будет шаг вперед», — сказал Сергей Лавров, давая понять, что условия мира будет диктовать вовсе не будущий президент США.

Такой сигнал Лавров послал и «Друзьям мира», отметив, что Россия будет настаивать, чтобы права человека на русский язык, образование, культуру и СМИ были в центре повестки урегулирования. При этом Москва хочет иметь возможности контролировать, как они соблюдаются властями Украины, чтобы в случае их нарушения, помочь «жертвам притеснений самоопределиться». Такие требования выходят за рамки концепта «финляндизации Украины» по образцу советско-финских мирных договоров 1940 и 1947 годов, приближая концепт Украины как «союзной республики».

Выполнение всех условий России потребует так называемой «смены режима» в Киеве (отсюда риторика Москвы про «нелегитимность Зеленского») и формирования «нормальной» с точки зрения российской стороны власти, которая будет «понятна» Москве.

Это нереально до полного военного поражения Украины и согласия на российские условия мира, отодвигая мирное урегулирование в «прекрасное далёко».

Для всех участников конфликта «план победы» пока сводится к «смене режима»: военно-политической капитуляции Киева в рамках «Стамбула 2.0» (для российской стороны), «внутренней дестабилизации в России» («план победы» Зеленского), «пересидеть Путина» (для США). Продолжение боевых действий остается рычагом занятия выгодной переговорной позиции. Прекраснодушные призывы в России и на Западе «просто прекратить огонь, чтобы сберечь жизни людей», не имеют шансов на реализацию.

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