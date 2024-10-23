В США считают, что «план победы» президента Украины Владимира Зеленского обречен на провал, но не говорят ему этого прямо. Об этом пишет The Economist со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.

Он отметил, что план Зеленского следует воспринимать как «принудительную дипломатию», или способ заставить Россию вести переговоры на более выгодных для Киева условиях. В то же время, по словам источника издания, план не был хорошо воспринят в Вашингтоне из-за его «эскалационного потенциала».

«Они говорят, что это обречено на провал, хотя часть проблемы заключается в том, что президенту не говорят этого в лицо», — заявил собеседник Economist.

«План победы» Зеленского состоит из пяти пунктов и трех секретных приложений к некоторым из них. План подразумевает приглашение Украины в НАТО до завершения конфликта, укрепление ее обороны, размещение «комплексного неядерного стратегического пакета сдерживания», помощь в развитии украинской экономики и замену американских военных в Европе украинскими после завершения военных действий.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «план победы» Зеленского «планом беды Украины и украинского народа». В Кремле документ сочли «замаскированным планом» США по продолжению военного конфликта, а сами предложения — эфемерными.

The Wall Street Journal (WSJ) писала, что в Вашингтоне разочарованы планом Зеленского, поскольку в нем нет конкретики и он представляет собой по сути переформулированную просьбу представить больше оружия и разрешить дальние удары по России.