Обстановка на фронте создает возможность закончить боевые действия на Украине не позднее 2025 года, заявил президент Владимир Зеленский на саммите «Украина — Юго-Восточная Европа» в хорватском городе Дубровник.

«В октябре, ноябре и декабре у нас есть шанс продвинуть ситуацию в сторону мира и прочной стабильности. Ситуация на поле боя создает возможность сделать этот выбор — выбор в пользу решительных действий, чтобы закончить войну не позднее 2025 года», — сказал украинский глава (цитата по Reuters).

Зеленский напомнил, что с июля Киев работает над «формулой мира». «В ноябре уже все будет готово, со всеми условиями, в которых прописано справедливое завершение войны. Это будет сделано на втором саммите мира», — добавил украинский лидер.

Первый «саммит мира» прошел в июне в Швейцарии — в нем участвовали более 90 государств и восьми международных организаций. Россию на конференцию не пригласили, при этом ее участники отмечали, что без Москвы мирный процесс «немыслим». Глава российского МИД Сергей Лавров утверждал, что в основе конференции лежит «исключительно ультимативная формула мира президента Украины Владимира Зеленского», которую Москва отвергает. В сентябре Зеленский рассказал о планах организовать второй «саммит мира» в 2024 году. Украинский лидер считает, что эта конференция «сможет поставить точку в этой войне, именно такую точку, которая никогда не станет троеточием». Посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что Киев хочет, чтобы на этот раз участие в саммите приняла и Москва, однако украинская сторона не намерена выслушивать «требования» представителей России. Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова отмечала, что у России нет планов участвовать во втором «саммите мира», поскольку он «преследует все ту же цель — протащить абсолютно нежизнеспособную «формулу Зеленского» <…> и <…> предъявить России ультиматум о капитуляции».

В последние месяцы Зеленский неоднократно призывал к скорейшему завершению военного конфликта. Так, 6 сентября украинский глава попросил страны Запада сделать все, чтобы конфликт с Россией завершился до начала зимы.

«Давайте сделаем так, чтобы эта осень стала временем, когда кончится [конфликт]. Таким образом, который восстановит надежный международный порядок безопасности», — заявил он на встрече контактной группы по Украине на авиабазе Рамштайн в Германии.

Тогда Зеленский подчеркнул, что Украина готова производить больше собственного вооружения, чтобы «давить на Россию» и подталкивать ее к «реальному миру», но для этого нужно финансирование. Также он призвал страны Запада снять ограничения на применение дальнобойного оружия для ударов по российской территории. Такой шаг, по мнению украинского лидера, даст России мотивацию «искать мира».

Позднее в сентябре Зеленский в интервью ABC заявил, что российско-украинский конфликт «ближе к концу», чем многие считают. «Мы близки к окончанию войны. Мы просто должны быть очень сильными, очень сильными», — сказал украинский лидер.

Он добавил, что только «с сильной позиции» Украина может подтолкнуть российское руководство к завершению конфликта. «Планом победы» он назвал «укрепление» своей страны.

Реакция России

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя в сентябре прогнозы Зеленского, заявил, что военная операция на Украине завершится достижением поставленных Россией целей «тем или иным путем».

«Для нас абсолютно безальтернативным является достижение наших поставленных целей. Как только эти цели будут достигнуты тем или иным путем, специальная военная операция будет завершена», — сказал Песков.

В Совфеде в сентябре назвали «фантастикой» слова украинского президента о том, что вооруженный конфликт может завершиться в 2025 году.

«Недавно он заявлял, что у него есть план для победы уже в этом году — теперь он переносит его на следующий год. Все эти планы о заключении мира, всяких саммитах мирах — это все из области фантастики господина Зеленского», — считает первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Президент России Владимир Путин после вторжения ВСУ в Курскую область говорил о бессмысленности переговоров с людьми, которые, по его словам, «без разбора наносят удары по мирным людям» или «пытаются создать угрозы для объектов ядерной энергетики».