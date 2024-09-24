Планы президента Украины Владимира Зеленского об окончании военного конфликта на его условиях недостижимы и звучат фантастично. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Ранее украинский лидер встретился с двупартийной делегацией Конгресса США в Нью-Йорке, после чего в своем телеграм-канале заявил о возможном окончании военного конфликта уже в 2025 году. По словам Зеленского, ускорить завершение военных действий могут «решительные действия» международной коалиции союзников Украины. В интервью телекомпании ABC 23 сентября он также заявил, что российско-украинский конфликт «ближе к концу», чем многие считают.

Сенатор Джабаров не стал воспринимать всерьез высказывание президента Украины.

«Нет у него никакого плана, кроме плана выпросить как можно больше денег у США и западных партнеров, чтобы продолжать эту безрассудную войну: безрассудная она для него потому, что он все равно в ней проиграет. (…) Недавно он заявлял, что у него есть план для победы уже в этом году — теперь он переносит его на следующий год. Все эти планы о заключении мира, всяких саммитах мирах — это все из области фантастики господина Зеленского», — заявил Джабаров.

По его мнению, как только боевые действия закончатся, украинского президента «попросят освободить президентское кресло». Чтобы этого не случилось, Зеленский будет предпринимать самые разные способы удержаться у власти, уверен сенатор.

Подобной точки зрения придерживается зампредседателя Комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов. По его мнению, Зеленский пытается «дезинформировать общественность на Украине и в мире» и создать себе образ миротворца.

«Сейчас идет не просто Генассамблея ООН, а вот эта высокая неделя, где собираются серьезные и не очень серьезные политики. Там необходимо соответствовать вот этой атмосфере, и, с точки зрения западных кураторов Зеленского, такой ореол миротворца подходит на фоне этой самой высокой недели», — отметил Климов.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя высказывание Зеленского, ответил, что военная операция на Украине завершится достижением поставленных Россией целей «тем или иным путем».

После вторжения ВСУ в Курскую область Путин заявил о бессмысленности переговоров с людьми, которые «без разбора наносят удары по мирным людям» или «пытаются создать угрозы для объектов ядерной энергетики».