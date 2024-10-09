Украина намерена организовать новый мирный саммит к концу 2024 года, заявил украинский посол в Турции Василий Боднар. По его словам, Киев хочет, чтобы на этот раз участие в саммите приняла и Москва, однако украинская сторона не намерена выслушивать «требования» представителей России.

На брифинге в Анкаре посол Украины заявил, что одной из важнейших целей саммита должно стать «достижение справедливого мира».

«Мы не говорим о формате, в котором [представители] Украины и России сидят друг напротив друга и Украина слушает требования России», — сказал Боднар (цитата по Reuters).

По задумке украинской стороны, представители международного сообщества и Украины «сядут и составят список шагов, которые можно предпринять для установления справедливого мира». После этого они «обсудят, какие требования предъявить России на основе этого списка».

«Это не будет прямая двусторонняя встреча, скорее всего, она пройдет в формате, в котором также будут задействованы третьи стороны», — сказал дипломат.

Он отметил, что переговоры планируется также провести через третьи страны. «Мы надеемся провести этот саммит к концу года», — добавил он.

По словам Боднара, важным участником саммита из-за своего опыта посредничества станет Турция, которая в период боевых действий поддерживала теплые отношения как с Украиной, так и с Россией.

Ожидается, что глава МИД Турции Хакан Фидан 9 октября примет участие в саммите «Украина — Юго-Восточная Европа», который пройдет в хорватском городе Дубровник. Фидан подтвердит позицию Анкары о том, что для «справедливого и прочного» урегулирования в мирных переговорах должны участвовать обе стороны конфликта, сообщил Reuters турецкий дипломатический источник.

Во вторник, 8 октября, советница главы Офиса президента Украины Дарья Заривная в комментарии порталу «Телеграф» заявила, что в ноябре второй саммит мира не состоится. В июле агентство Bloomberg передавало, ссылаясь на источники, что Киев хочет организовать вторую мирную конференцию до ноября, когда в США пройдут президентские выборы.

Первый мирный саммит по Украине прошел в швейцарском Бюргенштоке в июне этого года. В нем участвовали представители более 90 стран, однако Россию на мероприятие не пригласили. Глава МИД России Сергей Лавров утверждал, что в основе конференции лежит «исключительно ультимативная формула мира президента Украины Владимира Зеленского».

По итогам встречи в Швейцарии было согласовано коммюнике с требованием передать Украине Запорожскую АЭС, обеспечить доступ Киеву к портам в Черном и Азовском морях, а также провести полный обмен военнопленными.

Украинские власти говорили, что во втором саммите должны принять участие и представители Москвы, однако в России заявили об отсутствии таких планов. Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что Украина хочет заручиться поддержкой мирового большинства и «от его имени предъявить России ультиматум о капитуляции». По ее словам, Москва «в таких саммитах участвовать не будет».