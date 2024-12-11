Украинский лидер Владимир Зеленский при встрече с избранным президентом США Дональдом Трампом в Париже 7 декабря говорил о гарантиях безопасности для Украины при урегулировании конфликта с Россией путем переговоров. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники. Агентство опросило пять человек, которые были проинформированы о переговорах.

Как пишет Reuters, в ходе организованной президентом Франции Эмманюэлем Макроном встречи, украинский лидер стремился наладить контакт с Трампом, чье обещание быстро завершить конфликт вызвало в Киеве опасения, что это может произойти в основном на условиях Москвы.

По словам четырех собеседников агентства, три лидера, которые беседовали в течение 35 минут без советников, не обсуждали конкретные детали какого-либо видения мира. Однако Трамп повторил, что хочет немедленного прекращения огня и переговоров, чтобы быстро закончить российско-украинский конфликт.

Встреча дала некоторые предварительные представления о том, как могут проходить переговоры о прекращении боевых действий, хотя процесс, в котором может участвовать президент России Владимир Путин, сопряжен с трудностями, а роль Соединенных Штатов пока неясна, отмечает Reuters.

Один из источников агентства рассказал, что в ходе переговоров Трамп вел себя дружелюбно, уважительно и открыто, казалось, что он настроен на диалог.

Несколько чиновников, близких к Трампу, заявили, что он нацелил свои встречи на установление личного взаимопонимания — это является ключевым моментом в его дипломатии, и что в конечном итоге он будет принимать решение, как действовать дальше.

В целом дружеский характер прямых переговоров Трампа с Зеленским отличается от некоторых его публичных высказываний об украинском лидере во время предвыборной кампании, в том числе когда он назвал его «величайшим продавцом на Земле» за то, что тот запросил и получил миллиарды долларов военной помощи от США.

Макрон и Зеленский были единодушны на встрече в Париже, но старались не показывать, что они загоняют Трампа в угол, сказал один из официальных лиц.

Французский лидер, который на протяжении многих лет умел использовать личные связи для продвижения своих дипломатических инициатив, и Зеленский в сотрудничестве друг с другом изложили свое видение ситуации, заверив Трампа, что без поддержки Вашингтона Киеву пришлось бы очень трудно, добавил чиновник.

Зеленский считает, что Путин боится только Трампа и, возможно, Китая на международной арене и что для установления прочного мира Вашингтону нужно быть «по-настоящему сильным», заявил украинский чиновник.

Макрон использовал эту встречу, чтобы заявить, что европейцы уже многое сделали для поддержки Украины и что они также готовы более равномерно разделить с Соединёнными Штатами бремя обеспечения безопасности, сообщили два источника.

Другой чиновник сказал, что Макрон и Зеленский объяснили Трампу, что Путин в 2024 году — это не тот Путин, который был в 2017 году, когда избранный президент США встречался с главой Кремля в Белом доме. Тот же собеседник агентства добавил, что быстрое падение президента Сирии Башара Асада было использовано в качестве аргумента в пользу более жесткой позиции в отношении Москвы в будущих мирных инициативах.