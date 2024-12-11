В ответ на появление у России баллистической гиперзвуковой ракеты «Орешник» НАТО может разместить ядерные бомбы B-61 в Польше или на Украине, пишет экс-сотрудник Конгресса США и геополитический аналитик Брэндон Вайхерт в колонке для американского журнала The National Interest (NI).

B-61 выдерживает полет на сверхзвуковых скоростях и обладает способностью пробивать грунт для подрыва укрепленных конструкций. Было создано множество модификаций этой бомбы, чтобы превратить ее в «одно из лучших орудий конца света» в арсенале НАТО, отметил эксперт.

По его оценке, эти бомбы могут быть переданы Польше, которая еще в 2023 году изъявила желание разместить на своей территории ядерное оружие — в частности, оснастить свой парк боевых самолетов F-35 Lightning II американского производства под B-61.

Украина, пишет Вайхерт, «одержима» перспективой получения ядерного оружия от Запада. Идея его поставки стране, не входящей в НАТО, и даже размещение на ее территории без передачи контроля — «по сути безумна», но на нынешнем этапе вполне реальна, считает аналитик. Он призвал «больше не игнорировать перспективу того, что ядерный джинн скоро вылетит из бутылки в Восточной Европе».

«Лучший выбор, особенно для Польши»

Термоядерные бомбы B-61, по словам Вайхерта, являются «лучшим выбором, особенно для Польши», хотя в арсенале НАТО имеется много другого, более мощного ядерного оружия.

Разработкой B-61 в начале 1960-х годов — в разгар холодной войны между США и СССР — занимались ученые из Лос-Аламосской национальной лаборатории, считая, что создают одно из самых передовых ядерных орудий в мире. Эти бомбы изначально рассматривались как замена устаревших B-28 и B-43. Первые их испытания состоялись в 1963 году на полигоне Тонопа в Неваде, до 1968 года они назывались TX-61.

B-61 на протяжении десятилетий играли ключевую роль в оборонной политике НАТО. Они размещались в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции. Их можно запускать с дальнего ядерного бомбардировщика-невидимки B-2 Spirit, F-15E и F-35. Они являются «настраиваемыми», поскольку мощность вызываемого ими взрыва можно регулировать от 0,3 до 360 килотонн. Кроме того, корпус В-61 выдерживает сверхзвуковые скорости полета, а сами бомбы благодаря способности пробивать грунт могут использоваться как противобункерные.

«Еще больше дестабилизирует ситуацию»

Последняя модификация — испытанная в 2023 году B61-13 — это гравитационная бомба в 24 раза мощнее тех, которые были сброшены на Хиросиму и Нагасаки в конце Второй мировой войны. «Она разработана для максимального увеличения числа жертв среди гражданского населения», — отмечает Вайхерт.

Аналитик подчеркивает, что, какой бы ни была роль России в украинском конфликте, «американцы и их союзники по НАТО отвергли все возможности его деэскалации», и именно из-за этого сейчас всерьез возникла перспектива размещения ядерного оружия в Польше или даже на Украине.

«Польша как полноправный член НАТО имеет право участвовать в программе обмена ядерным оружием альянса. Однако на данном этапе это еще больше дестабилизирует ситуацию, делая маловероятным любой шанс мирного урегулирования между Западом и Россией по поводу Украины», — подытожил эксперт.

Во времена холодной войны США разместили несколько сотен В61 в Европе, больше всего — на базе «Рамштайн» в Рейнланд-Пфальце (ФРГ). В 2004 году их предположительно вывезли оттуда, оставив около 20 штук. Также В61 имелись — или до сих пор имеются в каком-то количестве — в арсеналах Бельгии, Италии, Турции и Нидерландов.

В 2021 году Федерация американских ученых сообщила, что за несколько лет США забрали из Европы около трети термоядерных бомб, сократив их общее число до примерно сотни. В основном этот вывоз затронул турецкую базу Инджирлик и был связан с ухудшением отношений между Вашингтоном и Анкарой.

«Орешник» в России и Беларуси

Накануне, 10 декабря, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о проработке размещения российских ракет «Орешник» на территории республики. Он также утверждал, что установка для запуска этих ракет является «полностью белорусской». Несколькими днями ранее Лукашенко напрямую обратился к своему российскому коллеге Владимиру Путину с просьбой разместить «Орешник» в Беларуси. Тот ответил, что видит такую возможность во второй половине 2025 года.

Сам Путин на встрече с членами президентского Совета по правам человека (СПЧ) 10 декабря анонсировал дальнейшее развитие и наращивание арсенала «Орешника», поскольку, по его словам, эти ракеты в достаточном количестве полностью заменят ядерное оружие.

Впервые о том, что у России существует гиперзвуковая баллистическая ракета «Орешник», Путин сообщил 21 ноября, говоря об ответе на данное Вашингтоном Киеву разрешение бить дальнобойным американским оружием вглубь российской территории. По словам главы государства, 19 и 21 ноября ВСУ нанесли два таких удара, а Россия в ответ запустила «Орешник» по военному предприятию в Днепре (бывший Днепропетровск), полностью его уничтожив.