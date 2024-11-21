Из-за действий США и НАТО украинский конфликт приобрел элементы глобального характера, но Россия будет отвечать на все зеркально и симметрично, заявил российский президент Владимир Путин в вечернем обращении к населению страны. Оно транслировалось в прямом эфире федеральных телеканалов.

По словам главы государства, поставленными Украине дальнобойными западными ракетами нанесены два удара по российской территории — 19 и 21 ноября, но «цели, которые были поставлены противником, не достигнуты». Путин перечислил объекты, на которые были нацелены удары, — склад в Брянской области и один из командных пунктов группировки «Север».

В любом случае, подчеркнул президент, «применение подобного оружия не в состоянии повлиять на ход боевых действий в зоне СВО», поскольку «наши войска успешно наступают по всей линии боевого соприкосновения», и все задачи спецоперации будут решены.

В ответ Россия, по словам Путина, нанесла комбинированный удар по украинской территории, проведя испытание одной из новейших ракетных систем средней дальности с баллистической ракетой с безъядерным гиперзвуковым оснащением «Орешник». В украинском Днепропетровске был поражен один из крупнейших и известный еще с советских времен промышленных комплексов, который и сегодня производит вооружение, сообщил российский лидер.

Президент подчеркнул, что это испытание было «ответом на агрессивные действия стран НАТО». Он назвал ошибкой решение США в 2019 году «в одностороннем порядке под надуманным предлогом» выйти из договора о сокращении вооружений, который Россия продолжила соблюдать в одностороннем порядке.

По словам Путина, за это время США «отработали вопрос переброски своих перспективных ракетных систем в разные регионы мира, в том числе в Европу, и в ходе учений проводят тренировки по их применению». Поэтому Россия, предупредил он, теперь будет принимать решения исходя из дальнейших действий НАТО и угроз национальной безопасности.

«Мы считаем себя вправе применять наше оружие против военных объектов тех стран, которые считают себя вправе применять свое оружие против наших объектов», — пояснил Путин.

Особое предупреждение российский лидер сделал тем западным странам, которые «вынашивают планы по участию своих воинских контингентов» в украинском конфликте.

Говоря о достоинствах испытанной системы «Орешник», президент России подчеркнул, что на сегодняшний день не существует средств противодействия такому оружию, поскольку ни одна из систем ПВО не способна перехватывать эти ракеты. «Это исключено», — заверил Путин.

Он пообещал, что российская сторона при нанесении ударов «Орешником» будет заранее оповещать по гуманитарным каналам мирных жителей Украины и находящихся на ее территории граждан дружественных стран о предстоящих атаках, чтобы они успели эвакуироваться.

В завершение своего обращения Путин подчеркнул, что «не Россия, а именно США разрушили систему международной безопасности», тогда как Москва до сих пор готова мирно решать все спорные вопросы — но при этом «готова к любому развитию событий».

«Если кто-то в этом еще сомневается, то напрасно. Ответ всегда будет», — подытожил президент.

«Сатана» и «Марс»: куда долетят ракеты России и Северной Кореи

Напомним, по информации The New York Times, американская сторона дала Киеву разрешение на применение ракет ATACMS для ударов по объектам, расположенным на территории России. Издание назвало такой шаг ответом на «неожиданное решение России задействовать в боевых действиях северокорейские войска».

В ночь на 19 ноября украинские войска использовали шесть ракет ATACMS для нападения на Брянскую область, в ходе которой пять ракет были сбиты и одна — повреждена, сообщили в Министерстве обороны России.

Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал удар по российской территории дальнобойными ракетами сигналом того, что Запад хочет пойти на эскалацию конфликта.

Позднее по Курской области был нанесен воздушный удар с применением британских дальнобойных ракет Storm Shadow, о чем сообщили 20 ноября агентство Bloomberg и российские военкоры. Министерство обороны подтвердило эту информацию 21 ноября.