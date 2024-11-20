Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые нанесли удар по Курской области с применением британских дальнобойных ракет Storm Shadow. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Эту же информацию подтверждают российские военкоры, которые публикуют фотографий обломков ракет.

Неназванный западный чиновник, знакомый с вопросом, сказал Bloomberg, что Великобритания разрешила Украине использовать Storm Shadow в ответ на «развертывание Россией северокорейских войск» в боевых действиях. Лондон воспринял этот шаг Москвы как эскалацию, отметил собеседник агентства.

Предположительно, удару подверглись объекты в Марьино Курской области, пишут телеграм-каналы «Два майора»,«Военный Осведомитель» и корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц. По их данным, снарядов было не менее десяти. Телеграм-канала «Рыбарь» пишет о перехвате еще двух ракет этого типа на подлете к Ейску.

В местных телеграм-каналах, в частности, в «Жесть Курск» появился ролик, на котором, предположительно, запечатлены удары нескольких ракет Storm Shadow. На видео слышны звуки пролетов ракет и взрывы, а также задымление. Подлинность видео не подтверждена.

«В данном случае наиболее примечательно то, что ВСУ продолжают пускать западные дальнобойные ракеты залпами по одиночным целям для увеличения вероятности их поражения. То есть о накоплении запасов к очередному медийному наступлению, по всей видимости, речи не идет», — говорится в публикации «Рыбарь».

Официально информация об ударе Storm Shadow по Курской области не подтверждалась. Губернатор региона до этого написал, что силы ПВО сбили две ракеты, не указывая их тип.

Днем ранее, 19 ноября, Минобороны России заявило, что в ночь на 19 ноября ВСУ нанесли удар по объекту в Брянской области шестью ракетами ATACMS. Пять ракет были сбиты, еще одна — повреждена. Ее фрагменты упали на техническую территорию военного объекта, где начался пожар. Огонь был оперативно потушен, обошлось без жертв и разрушений, добавили в Минобороны.

О том, что президент США Джо Байден разрешил Украине наносить удары по территории России ракетами ATACMS, сообщила 17 ноября газета The New York Times со ссылкой на источники. Пресс-секретарь Госдепартамента США Мэтью Миллер 18 ноября не стал ни подтверждать, ни отрицать эту информацию.

В Кремле заявили, что если США действительно приняли такое решение, то конфликт обретает «новый виток напряженности». Глава МИД России Сергей Лавров назвал удары по Брянской области дальнобойными ракетами ATACMS сигналом того, что Запад хочет эскалации. Вместе с тем он отметил, что не может подтвердить данные СМИ, поскольку официальных комментариев американской стороны не было.

Украина информацию о нанесении ударов по Брянской области ракетами ATACMS официально не подтверждала.