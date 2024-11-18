Если США действительно разрешили Украине наносить удары вглубь России американским дальнобойным оружием, то это означает «качественно новый виток напряженности». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Если такое решение действительно было сформулировано и доведено до киевского режима, то, конечно же, это качественно новый виток напряженности. И качественно новая ситуация с точки зрения вовлеченности Соединенных Штатов в этот конфликт», — заявил Песков.

По его словам, позиция России «была предельно четко и недвусмысленно сформулирована главой нашего государства в его заявлении, которое он сделал в Санкт-Петербурге, когда он там был и выступал на культурном форуме». Песков порекомендовал «еще раз ознакомиться с этими словами президента».

По оценке Кремля, уходящая администрация в Вашингтоне намерена предпринять шаги с тем, чтобы «продолжать подливать масло в огонь и продолжать провоцировать нагнетание напряженности вокруг этого конфликта».

О том, что президент США Джо Байден разрешил Украине наносить удары по территории России ракетами ATACMS, сообщила 17 ноября газета The New York Times со ссылкой на источники. По словам неназванных чиновников, такое решение было принято в ответ на «неожиданное решение России задействовать в боевых действиях северокорейские войска». Белый дом и Госдепартамент США комментариев по поводу сообщений прессы не давали.

Заявление Путина, о котором напомнил Песков, было сделано 12 сентября. Глава государства тогда заявил, что разрешение ВСУ бить западным оружием вглубь России будет означать прямое участие стран НАТО в военных действиях и изменит «саму природу конфликта».

По словам Путина, решение допустить удары по России западным оружием «будет означать не что иное, как прямое участие стран НАТО, Соединенных Штатов, европейских стран в войне на Украине». Россия в таком случае «будет принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться», отмечал Путин.

В переходной команде избранного президента США Дональда Трампа на фоне последних сообщений СМИ заявили, что только он сможет добиться урегулирования военного конфликта России и Украины. Там также допустили, что республиканец после прихода к власти пересмотрит решение нынешней администрации.