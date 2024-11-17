Президент США Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной поставленных США ракет большой дальности ATACMS для ударов по территории России, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на американских чиновников. Эту информацию подтверждает и агентство Reuters.

По словам чиновников, первоначально оружие, скорее всего, будет использовано для защиты украинских сил в Курской области на западе России. Решение Байдена является серьезным изменением в политике США, произошедшим за два месяца до того, как главой государства станет избранный президент Дональд Трамп, который давно пообещал ограничить дальнейшую поддержку Украины.

По словам американских официальных лиц, Байден изменил позицию по поводу ударов ATACMS вглубь российской территории «в ответ на неожиданное решение России задействовать в боевых действиях северокорейские войска». Вопрос об их присутствии в зоне конфликта, как стало известно ранее, будет обсуждаться на саммите G20 в Бразилии.

Ранее президент США разрешил ВСУ использовать High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) против российских войск с перелетом через границу, а более дальнобойные ATACMS — для защиты Харькова.

Хотя источники NYT заявили, что не ожидают кардинального изменения хода конфликта, одной из целей изменения подхода США, по их словам, является подача сигнала северокорейцам о том, что их силы уязвимы и что им не следует отправлять военных в Россию.

По словам собеседников издания, сначала ВСУ, скорее всего, применят ATACMS по целям в Курской области, но потом Байден может разрешить им использовать эти ракеты и на других территориях. В Пентагоне ранее допускали, что Украина может бить американскими ракетами по Крыму.

Некоторые официальные лица США опасаются, что использование Украиной американских ракет для ударов вглубь России может побудить российского президента Владимира Путина принять ответные меры с применением силы против Соединенных Штатов и их партнеров по коалиции. Другие источники заявили, что считают эти опасения преувеличенными.

«Украинцы могли бы использовать ракеты ATACMS для нанесения ударов по скоплениям войск, ключевым объектам военной техники, логистическим хабам, складам боеприпасов и линиям снабжения в глубине территории России. Это может помочь им снизить эффективность российского нападения на позиции ВСУ в Курской области», — пишет NYT.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков еще в сентябре допускал, что Вашингтон уже принял решение допустить удары ВСУ вглубь российской территории американскими ракетами. Летом телеканал CNN со ссылкой на источники в Пентагоне утверждал, что отказ в этом разрешении связан не с опасениями США по поводу эскалации конфликта, а с нехваткой ракет ATACMS.