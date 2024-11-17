Участники саммита глав стран Большой двадцатки в Рио-де-Жанейро считают, что Северная Корея может направить России до 100 тысяч военнослужащих, если альянс между Москвой и Пхеньяном продолжит укрепляться. Об этом со ссылкой на источники, осведомленные о ходе обсуждений, пишет Bloomberg.

По словам собеседников агентства, речь идет о «частных разговорах», в ходе которых рассматриваются несколько возможных вариантов дальнейшего развития событий. Источники уточнили, что сценарий про 100 тысяч северокорейских военных «не является неизбежным», и что их отправка, если таковая и состоится, будет производиться партиями с последующей ротацией, а не единовременным развертыванием.

Ранее в ноябре посол Украины в Южной Корее Дмитрий Пономаренко заявил в интервью VOA, что Киев ожидает отправки до 15 тысяч северокорейских солдат в Курскую область и, возможно, на новые российские территории — с последующей ротацией каждые несколько месяцев.

Предполагаемое решение лидера КНДР Ким Чен Ына отправить военных в помощь России встревожило союзников Украины, которые опасаются эскалации конфликта. По их мнению, углубление российско-северокорейского сотрудничества также способно повлиять на баланс безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе, где растет соперничество между Китаем и США.

По оценке Bloomberg, этот вопрос станет одним из ключевых в повестке бразильского саммита G20 и будет поднят в том числе на встрече канцлера Германии Олафа Шольца с лидером КНР Си Цзиньпином. В своем недавнем телефонном разговоре с Путиным Шольц назвал развертывание северокорейских войск в России «серьезной эскалацией» украинского конфликта.

Немецкие чиновники сообщили, что во вторник, 19 ноября, в Рио-де-Жанейро на полях саммита канцлер ФРГ будет настаивать, чтобы Си Цзиньпин использовал свое влияние на Россию и КНДР во избежание дальнейшей эскалации. По словам источников из Берлина, отправка северокорейских военных в Россию воспринимается Европой как «глобализация» украинского конфликта, получающего таким образом «новое измерение». Другой источник сообщил, что те же опасения были высказаны и союзниками на встрече АТЭС в Лиме (Перу) на прошлой неделе.

«Сеул превратится в море огня». Зачем в Россию могли послать военных из КНДР

Bloomberg отмечает, что в последние годы Си Цзиньпин неизменно рассматривал Владимира Путина и Ким Чен Ына как союзников и партнеров в борьбе с возглавляемым США миропорядком. Однако, по оценке агентства, отсутствие публичных заявлений китайской стороны по поводу отправки войск КНДР в Россию свидетельствует о возможном недовольстве Пекина этим сотрудничеством.

Китай не «допустит конфликтов и беспорядков на Корейском полуострове» и не будет «сидеть сложа руки, когда его стратегическая безопасность и основные интересы находятся под угрозой», заявил Си Цзиньпин президенту США Джо Байдену на переговорах в кулуарах саммита АТЭС 16 ноября.

Официальных подтверждений по поводу отправки войск КНДР в Россию не поступало ни из Москвы, ни из Пхеньяна. Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил лишь, что его страна помогает России с самого начала украинского конфликта.

Со своей стороны Владимир Путин назвал публикуемые западными СМИ снимки якобы военных из КНДР в зоне боевых действий «серьезной вещью». «Если есть снимки, значит, они что-то отражают», — ответил он на соответствующий вопрос журналиста на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков призвал относиться к информации о переброске северокорейских военных скептически, поскольку она крайне противоречивая, и заверил, что в любом случае это не должно никого беспокоить.

Сами западные СМИ расходятся в оценках численности якобы отправленных в Россию военных из КНДР. The New York Times писала, что речь идет о «тысячах» бойцов. Такое же мнение высказывало южнокорейское информационное агентство «Рёнхап». Заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд утверждал, что отправлены 8 тысяч человек. Глава Пентагона Ллойд Остин заверял, что Вашингтон располагает доказательствами присутствия северокорейских военных на российской территории.