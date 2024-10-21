Информация о переброске военнослужащих КНДР в зону военной операции на Украине носит противоречивый характер, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он призвал относиться к этим сведениям скептически и подчеркнул, что сотрудничество России и Северной Кореи «ни у кого не должно вызывать каких-то обеспокоенностей».

«Это вопрос, который касается ведения нами специальной военной операции. Вам нужно обращаться в Министерство обороны», — сказал пресс-секретарь российского президента.

По его словам, в Кремле видят «много противоречивой информации» касательно этой темы.

«Южнокорейцы заявляют одно, потом Пентагон заявляет, что они не имеют подтверждения таким высказываниям, поэтому много противоречивой информации. Наверное, так к ней и надо относиться», — сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что КНДР — близкий сосед и партнер России, с которым отношения развиваются во всех областях. По словам Пескова, это сотрудничество не должно вызывать каких-либо обеспокоенностей, поскольку оно не направлено против третьих стран.

«Это наше суверенное право <…> Мы будем развивать это сотрудничество и дальше», — добавил он.

Ранее Песков заявил, что сообщения о возможном участии военнослужащих КНДР в военной операции на Украине «похожи на очередную информационную утку».

18 октября южнокорейское агентство «Рёнхап» со ссылкой на Национальную разведывательную службу республики написало, что КНДР якобы направила в Россию 12 тыс. военнослужащих, в том числе из «самых элитных воинских частей» республики. По данным агентства, на первом этапе во Владивосток якобы было переброшено 1,5 тыс. северокорейских военных для дальнейшей отправки в зону СВО.

На фоне сообщений о предполагаемой переброске военных из КНДР в Россию президент Южной Кореи Юн Сок Ёль 18 октября провел экстренное совещание по безопасности. Участники встречи пришли к выводу, что ситуация представляет угрозу для всего международного сообщества.

21 октября МИД Южной Кореи вызвал российского посла в Сеуле Георгия Зиновьева из-за сведений о предполагаемом присутствии военных КНДР в России. На встрече глава диппредставительства заявил, что сотрудничество между Москвой и Пхеньяном «осуществляется в рамках международного права и не направлено против интересов безопасности Республики Корея». Также Зиновьев отметил, что у России и Южной Кореи «противоположные позиции в вопросе о том, что является причиной роста напряженности на Корейском полуострове».