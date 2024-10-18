В Россию якобы начали перебрасывать военных из КНДР для дальнейшей отправки в зону военной операции на Украине, сообщило 18 октября южнокорейское агентство «Рёнхап» со ссылкой на Национальную разведывательную службу республики. Минобороны России не комментировало эту информацию. В Кремле ранее назвали «уткой» сообщения о возможном участии военнослужащих КНДР в военной операции на Украине. Подробности и заявления сторон — в материале RTVI.

Сообщения о переброске военных КНДР в Россию

Согласно сообщению «Рёнхап», КНДР якобы решила направить «для поддержки России» 12 тыс. военнослужащих, в том числе из «самых элитных воинских частей» республики.

Агентство утверждает, что на первом этапе во Владивосток якобы было переброшено 1,5 тыс. военных из Северной Кореи. Южнокорейская разведка утверждает, что КНДР якобы начала перебрасывать свои спецподразделения в Россию в период с 8 по 13 октября, и «готовится вторая переброска».

Северокорейские военные якобы дислоцированы в воинских частях Владивостока, Уссурийска, Хабаровска и Благовещенска, говорится в публикации «Рёнхап».

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль 18 октября созвал экстренное совещание по безопасности на фоне сообщений о предполагаемой переброске военных из КНДР в Россию. Во встрече приняли участие представители Совета национальной безопасности, Минобороны и Национальной разведывательной службы.

Участники совещания пришли к выводу, что ситуация «представляет существенную угрозу безопасности не только для Южной Кореи, но и для международного сообщества», говорится в пресс-релизе президентской администрации, который приводит Korea Times.

«Они также решили не оставаться в стороне и отреагируют, мобилизовав все имеющиеся средства в сотрудничестве с международным сообществом», — добавили в офисе президента Южной Кореи.

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил в интервью изданию War Zone, что подготовку в России якобы проходят 11 тыс. северокорейских военных. Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Брюссель заявил, что в военных действиях якобы готовы принять участие 10 тыс. солдат из КНДР.

Вместе с появлением информации о якобы переброске в Россию северокорейских военных в телеграм-каналах распространилось видео, на котором, как утверждается, запечатлены «солдаты из Северной Кореи», прибывшие в Россию. Лица людей в военной форме в ролике не видны. Когда и где он снят, неизвестно.

Реакция властей

Представительство МИД России во Владивостоке пересказало заметку «Рёнхап» в своем телеграм-канале, добавив комментарий: «Страшно???» Позже публикация была удалена из канала. В представительстве российского дипведомства заявили «Ленте.ру», что удаленный пост был опубликован по ошибке.

«Типичный случай того, как личное сообщение отправлено не адресату, а в канал», — сказали там.

Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил «Газете.Ru», что у него нет информации о якобы переброске военнослужащих КНДР в зону военной операции России на Украине. «Я скажу, что такой информацией я не располагаю. О нахождении северокорейских военнослужащих, подготовке к СВО или тем более участии в СВО», — сказал депутат.

Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев опубликовал пост во «ВКонтакте», в котором упомянул внесенный президентом России в Госдуму законопроект о ратификации Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. В договоре есть статья об оказании взаимной военной и иной помощи в случае нападения.

«Проверять, как работает названная статья договора, не рекомендуется. В ней содержатся реальные обязательства ответственных государств. <…> И реагировать на возникающие угрозы безопасности <…> мы будем сугубо в рамках заключенного договора. Об этом следует помнить всем, включая тех, кто пребывает в беспокойном наркотическом сне», — написал Медведев.

Что пишут военные каналы

Военкор Юрий Котенок

Ранее в НАТО не смогли подтвердить украинские фантазии на тему КНДР, но глушить тему в Киеве никто не собирается. Посыл вполне однозначный: «Давайте так же, но с поляками/французами/прибалтами, и не в формате инструкторов, а в формате захода полноценных войсковых соединений».

Советник главы Курской области, военный блогер Роман Алехин

Уверен, что корейцам, которые поколениями воспитывались по военным уставам, даже приказывать не пришлось, чтобы они согласились идти воевать. Тем более, им надо получать реальный боевой опыт. Но вот после получения опыта ста тысячами корейских военнослужащих, это уже будет не просто войско натренированных военных, но и военных, которые точно будут уметь воевать на реальной войне и убивать.

Военный блогер Андрей Червонец

Корейцев на Донбассе мы не увидим. Но если НАТО захочет свои регулярные контингенты завести на исторически исконные русские территории, которые сейчас под Украиной, то сразу увидят крайне мотивированных северокорейцев напротив себя. И в промышленных количествах.

Военный блогер Михаил Звинчук (телеграм-канал «Рыбарь»)

Налицо спланированная информационная кампания с участием западных изданий, где Россию и КНДР выставляют «союзом диктатур». Они же продвигают нарратив, что единственным способом эффективной борьбы с ним является постоянная военная поддержка т.н. Украины.

В данном случае СМИ противопоставляют образ крепкого российско-северокорейским союза текущим отношениям между киевским режимом и странами Запада, которые, дескать, даже не дают ВСУ воспользоваться переданным вооружением по своему усмотрению. Их посыл — НАТО нужно больше втягиваться в конфликт для равноценного ответу «союзу диктатур».

Телеграм-канал «Военная хроника»

С одной стороны, вся история выглядит как глупость. <…> С другой стороны, переброска солдат из КНДР рациональна и вполне может помочь российской армии быстрее закончить СВО. <…> Скорее всего, весь шум относительно участия КНДР в СВО на стороне России нужен для реанимации зарубежной военной помощи Украине.

Слухи о корейских солдатах на Украине

Слухи о якобы присутствии отдельных северокорейских военных в зоне боевых действий на Украине, а также о возможной отправке туда солдат регулярной армии КНДР появлялись еще в 2022 году. Тогда в телеграм-каналах, а впоследствии и в российских и зарубежных СМИ распространилась информация о том, что КНДР якобы предлагала отправку на СВО 100 тыс. добровольцев. В российском МИДе тогда заявили, что «подобные переговоры не ведутся, и отправка северокорейских добровольцев в ДНР и ЛНР не планируется».

С начала октября 2024 года слухи об отправке военных КНДР в зону СВО снова появились в Сети. В частности, газета Kyiv Post написала написала со ссылкой на источники о присутствии северокорейских военнослужащих под Донецком.

8 октября министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён, выступая в парламенте страны, допустил вероятность развертывания частей ВС КНДР в зоне конфликта на Украине. В своей речи он исходил из того, что подписанный Москвой и Пхеньяном договор, по его оценке, «схож с военным союзом».

Тему подхватили западные СМИ. В частности, 10 октября британская The Guardian написала со ссылкой на высокопоставленных представителей в Киеве и Сеуле, что якобы «десятки северокорейских военных инженеров» уже находятся недалеко от линии фронта и помогают обслуживать пусковые ракетные установки.

В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сообщения о возможном участии военнослужащих КНДР в операции на Украине «похожи на очередную информационную утку».

14 октября президент Украины Владимир Зеленский сказал в видеообращении, что КНДР «фактически включилась» в российско-украинский военный конфликт на стороне России.

Песков, со своей стороны, отвечая на вопрос о том, выступит ли Москва на стороне Северной Кореи в случае начала войны с Южной Кореей, заявил, что формулировки договора Москвы и Пхеньяна «достаточно однозначные» и что документ подразумевает «стратегическое углубленное сотрудничество во всех областях, в том числе в обеспечении безопасности».

В свою очередь в НАТО заявили, что у альянса нет никаких подтверждений того, что войска КНДР задействованы в какой бы то ни было мере на Украине.

Договор России и КНДР

В июне в ходе первого за 24 года визита президента России Владимира Путина в КНДР две страны заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, включающий взаимную военную помощь в случае нападения извне. В октябре Путин внес проект о ратификации этого соглашения в Госдуму.

О помощи при агрессии говорится в статье 4 договора, полный текст которого опубликовало северокорейское агентство ЦТАК.

«Если одна из сторон находится в состоянии войны из-за вооруженного вторжения отдельного государства или нескольких государств, то другая сторона немедленно использует все имеющиеся в ее распоряжении средства в соответствии со ст. 51 Устава ООН, законами КНДР и России, чтобы оказать военную и другую помощь», — гласит эта статья.

Комментируя это положение договора, глава МИД Сергей Лавров заявил, что «здесь исключительно оборонительная позиция».

Сам Путин тогда же, в июне, говорил, что в рамках оборонной составляющей договора нет необходимости использовать солдат из КНДР в конфликте на Украине.