Северная Корея может отправить своих военнослужащих из регулярных Вооруженных сил на Украину «для поддержки России». Об этом заявил в парламенте Южной Кореи министр обороны республики Ким Ён Хён, слова которого передает агентство «Рёнхап».

«Поскольку Россия и Северная Корея подписали взаимный договор, схожий с военным союзом, возможность такого развертывания весьма вероятна», — заявил глава южнокорейского Минобороны.

Ким Ён Хён имел в виду Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали в июне 2024 года. Документ предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одной из сторон, говорил Путин. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя подписание договора с КНДР, заявил, что право России «развивать добрые отношения с нашими соседями ни у кого не должно вызывать озабоченностей и никем не может и не должно оспариваться».

Ким Ён Хён также прокомментировал сообщения украинских СМИ о том, что в начале октября в зоне боевых действий якобы погибли шестеро северокорейских солдат. Министр заявил, что эта информация, «скорее всего, соответствует действительности», передает «Рёнхап». В Кремле и Минобороны России высказывания Ким Ён Хёна не комментировали.

В сентябре 2023 года президент России назвал «полной чушью» разговоры о предполагаемой отправке северокорейских добровольцев в зону военной операции. Путин рассказал, что россияне подписывают контракты с Минобороны для участия в военных действиях, руководствуясь «самыми высокими патриотическими соображениями».

В июле государственное информагентство Северной Кореи ЦТАК сообщило о визите в Россию делегации Военного университета имени Ким Ир Сена. Подробности о встрече не приводились. Дмитрий Песков отказался говорить о деталях визита, переадресовав вопрос Минобороны России. При этом он отметил, что Россия намерена «и дальше развивать и углублять наши отношения во всех возможных сферах с одним из наших ближайших соседей Северной Кореей».