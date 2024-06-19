Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын в Пхеньяне подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, передает 19 июня РИА Новости. Детали соглашения не сообщаются, текст документа пока не опубликован.

Путин распорядился подписать договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР во вторник, 18 июня.

По словам Путина, новый договор ляжет в основу отношений России и КНДР «на длительную перспективу». Глава государства назвал документ «фундаментальным».

Путин подчеркнул, что взаимодействие между Россией и КНДР основано на «принципах равноправия, взаимного уважения интересов друг друга».

Предыдущий договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Россией и КНДР был подписан в Пхеньяне в 2000 году сроком на 10 лет. При заключении соглашения в документе была прописана возможность его автоматической продления каждые последующие пять лет.

Согласно одной из статей договора от 200 года, «в случае возникновения опасности агрессии в отношении одной из сторон или ситуации, угрожающей миру и безопасности <…> стороны незамедлительно вступят в контакт друг с другом».

Владимир Путин находится в Пхеньяне в рамках первого за 24 года официального визита. Глава государства прибыл в КНДР вечером 18 июня. Утром следующего дня Путин и Ким Чен Ын провели переговоры в составе делегаций. Общение лидеров двух стран в формате «тет-а-тет» продлилось около двух часов.