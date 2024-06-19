Президент России Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын начали переговоры в составе делегаций, встреча проходит в резиденции Кымсусан, пишет «Интерфакс».

Со стороны России участие в переговорах принимаю глава МИД Сергей Лавров, первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Александр Новак, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощник президента по международным делам Юрий Ушаков, чрезвычайный полномочный посол России в КНДР Александр Мацегора, министры Андрей Белоусов, Александр Козлов, Михаил Мурашко, Роман Старовойт, заместитель министра обороны Алексей Криворучко, глава РЖД Олег Белозеров, а также гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов.

Со стороны КНДР, кроме Ким Чен Ына, в переговорах задействованы премьер-министр Ким Док Хун, глава министерства иностранных дел Цой Сон Хи, заместитель председателя Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи Пак Чон Чхон, секретарь ЦК партии Чо Ен Вон, заведующий международным отделом Центрального военного комитета партии Ким Сон Нам и замминистра иностранных дел Им Чхон Ир.

Ушаков ранее говорил, что российский и корейский лидеры обсудят международную повестку, наметят пути восстановления гуманитарных связей, которые были прерваны из-за пандемии. Также, по его словам, Путин и Ким Чен Ын затронут темы безопасности, сотрудничество в экономике, энергетике, транспорте, сельском хозяйстве.

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