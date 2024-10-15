Песков ответил на вопрос о готовности России воевать на стороне КНДР

Договор между Россией и КНДР подразумевает интенсивное взаимодействие во всех сферах, включая обеспечение безопасности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, выступит ли Москва на стороне Северной Кореи в случае начала войны с Южной Кореей. Об этом пишет «Коммерсантъ».
«Формулировки в договоре не нуждаются в уточнении, они достаточно однозначные. Главное, что договор подразумевает стратегическое углубленное сотрудничество во всех областях, в том числе в обеспечении безопасности»,— заявил пресс-секретарь президента.
Лидеры России и КНДР подписали проект договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве в ходе визита российского президента Владимира Путина в Пхеньян в июне. Путин внес проект о ратификации договора между двумя странами в Госдуму 14 октября.
Песков также уточнил, что власти России и КНДР руководствуются этим договором и его принципами «при дальнейшей развитии наших отношений».
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Подписание договора
В июне Владимир Путин посетил Северную Корею впервые с 2000 года. Тогда же был подписан предыдущий договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Россией и КНДР, в котором была предусмотрена возможность автоматического продления каждые пять лет. В прошлой версии документа говорилось о том, что стороны «незамедлительно вступят в контакт друг с другом» в случае возникновения опасности агрессии или ситуации, угрожающей миру и безопасности.
В статье Владимира Путина «Россия и КНДР: традиции дружбы и сотрудничества сквозь года», опубликованной в северокорейском издании «Нодон синмун», в частности, утверждалось, что действующий режим санкций носит несправедливый характер и Россия планирует воздерживаться от односторонних принудительных мер.
«Отрадно, что наши корейские друзья — несмотря на многолетнее экономическое давление, провокации, шантаж и военные угрозы со стороны США — столь же эффективно отстаивают свои интересы. Мы видим, с какой силой, достоинством, мужеством народ КНДР борется за свою свободу, суверенитет, национальные традиции», — говорилось в тексте статьи.
Реакция со стороны Сеула
Позднее президент заявил на встрече с журналистами в Ханое, что Южной Корее не стоит беспокоиться из-за нового договора о сотрудничестве между Россией и КНДР, так как документ предусматривает военную помощь лишь в случае нападения на Москву или Пхеньян.
«Южной Корее, Республике Корея не о чем беспокоиться, потому что наша помощь в военной сфере в соответствии с договором, который мы подписали, возникает только в том случае, если в отношении одной из подписавших этот документ сторон будет осуществлена агрессия. Насколько мне известно, Республика Корея агрессию в отношении КНДР не планирует», — приводит его слова «Интерфакс».
В ответ на заключение договора между Россией и КНДР, замглавы управления национальной безопасности администрации президента Южной Кореи Чан Хо Чжин заявил, что республика может предоставить летальное оружие Киеву, если Россия предоставит высокоточное оружие Северной Корее. В конце июня Сеул внес в санкционные списки пять организаций и восемь физических лиц по подозрению в способствовании военному сотрудничеству между Москвой и Пхеньяном.
В конце июля замглавы департамента информации и печати Министерства иностранных дел России Андрей Настасьин заявил, что США и Япония готовятся к масштабному вооруженному конфликту в Азиатско-Тихоокеанском регионе под предлогом угрозы со стороны КНДР, Китая и России.
Споры об участии КНДР в СВО и военный кризис
Министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён 8 октября заявил о возможной отправке северокорейских военнослужащих на Украину «для поддержки России». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позже назвал «уткой» сообщения о возможном участии военных из КНДР в военной операции.
9 октября Генштаб Корейской Народной Армии заявил о планах перекрыть все автомобильные и железнодорожные трассы из КНДР в Южную Корею, сообщило информагенство Северной Кореи. Военные объяснили свои действия военным кризисом, который «чреват взрывом».
«Генштаб КНА объявляет, что примет практические военные меры по последовательному разделению территориальных пределов, находящихся под государственной властью нашей республики, с территорией Республики Корея», — говорится в сообщении.
Для того, чтобы полностью разорвать наземные трассы, связывающие КНДР с Южной Кореей, начались инженерные работы «для сдерживания войны и защиты безопасности» страны. С целью предотвратить «недоразумения и случайные столкновения», северокорейское руководство сообщило о планах в Вашингтон.