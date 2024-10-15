Песков ответил на вопрос о готовности России воевать на стороне КНДР

Договор между Россией и КНДР подразумевает интенсивное взаимодействие во всех сферах, включая обеспечение безопасности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, выступит ли Москва на стороне Северной Кореи в случае начала войны с Южной Кореей. Об этом пишет «Коммерсантъ».

«Формулировки в договоре не нуждаются в уточнении, они достаточно однозначные. Главное, что договор подразумевает стратегическое углубленное сотрудничество во всех областях, в том числе в обеспечении безопасности»,— заявил пресс-секретарь президента.

Лидеры России и КНДР подписали проект договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве в ходе визита российского президента Владимира Путина в Пхеньян в июне. Путин внес проект о ратификации договора между двумя странами в Госдуму 14 октября.

Песков также уточнил, что власти России и КНДР руководствуются этим договором и его принципами «при дальнейшей развитии наших отношений».

Подписание договора

В июне Владимир Путин посетил Северную Корею впервые с 2000 года. Тогда же был подписан предыдущий договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Россией и КНДР, в котором была предусмотрена возможность автоматического продления каждые пять лет. В прошлой версии документа говорилось о том, что стороны «незамедлительно вступят в контакт друг с другом» в случае возникновения опасности агрессии или ситуации, угрожающей миру и безопасности.

В статье Владимира Путина «Россия и КНДР: традиции дружбы и сотрудничества сквозь года», опубликованной в северокорейском издании «Нодон синмун», в частности, утверждалось, что действующий режим санкций носит несправедливый характер и Россия планирует воздерживаться от односторонних принудительных мер.

«Отрадно, что наши корейские друзья — несмотря на многолетнее экономическое давление, провокации, шантаж и военные угрозы со стороны США — столь же эффективно отстаивают свои интересы. Мы видим, с какой силой, достоинством, мужеством народ КНДР борется за свою свободу, суверенитет, национальные традиции», — говорилось в тексте статьи.

Реакция со стороны Сеула

Позднее президент заявил на встрече с журналистами в Ханое, что Южной Корее не стоит беспокоиться из-за нового договора о сотрудничестве между Россией и КНДР, так как документ предусматривает военную помощь лишь в случае нападения на Москву или Пхеньян.

«Южной Корее, Республике Корея не о чем беспокоиться, потому что наша помощь в военной сфере в соответствии с договором, который мы подписали, возникает только в том случае, если в отношении одной из подписавших этот документ сторон будет осуществлена агрессия. Насколько мне известно, Республика Корея агрессию в отношении КНДР не планирует», — приводит его слова «Интерфакс».

В ответ на заключение договора между Россией и КНДР, замглавы управления национальной безопасности администрации президента Южной Кореи Чан Хо Чжин заявил, что республика может предоставить летальное оружие Киеву, если Россия предоставит высокоточное оружие Северной Корее. В конце июня Сеул внес в санкционные списки пять организаций и восемь физических лиц по подозрению в способствовании военному сотрудничеству между Москвой и Пхеньяном.

В конце июля замглавы департамента информации и печати Министерства иностранных дел России Андрей Настасьин заявил, что США и Япония готовятся к масштабному вооруженному конфликту в Азиатско-Тихоокеанском регионе под предлогом угрозы со стороны КНДР, Китая и России.

Споры об участии КНДР в СВО и военный кризис

Министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён 8 октября заявил о возможной отправке северокорейских военнослужащих на Украину «для поддержки России». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позже назвал «уткой» сообщения о возможном участии военных из КНДР в военной операции.

9 октября Генштаб Корейской Народной Армии заявил о планах перекрыть все автомобильные и железнодорожные трассы из КНДР в Южную Корею, сообщило информагенство Северной Кореи. Военные объяснили свои действия военным кризисом, который «чреват взрывом».