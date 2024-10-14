Президент США Джо Байден поздравил японскую организацию Nihon Hidankyo с получением Нобелевской премией мира и выразил готовность вести переговоры с Россией, Китаем и Северной Кореей о ядерном оружии без предварительных условий. Об этом говорится в тексте поздравления.

«Соединенные Штаты готовы вести переговоры с Россией, Китаем и Северной Кореей без предварительных условий, чтобы уменьшить ядерную угрозу. Ни нашим странам, ни всему миру не выгодно тормозить прогресс в сокращении ядерных арсеналов. Снижение ядерной угрозы важно не вопреки опасностям сегодняшнего мира, а именно из-за них», — сказал Байден.

По его словам, ядерные риски подрывают нормы и соглашения, которые были коллективно установлены, а также противоречат жизненно важной работе сегодняшних лауреатов Нобелевской премии.

Президент США отметил, что Nihon Hidankyo служили человеческим свидетельством катастрофических человеческих потерь от ядерного оружия, рассказывая историю, которую человечество должно услышать.

11 октября Нобелевскую премию мира 2024 года вручили организации Nihon Hidankyo «за усилия по достижению мира, свободного от ядерного оружия, и за демонстрацию свидетельскими показаниями того, что ядерное оружие никогда не должно быть использовано снова». В Нобелевском комитете добавили, что члены организации помогают описать неописуемое, осмыслить немыслимое и образом осознать непостижимую боль и страдания, причиняемые ядерным оружием.

Американские военные 6 августа 1945 года США сбросили на Хиросиму атомную бомбу Little Boy («Малыш»), а через три дня, на Нагасаки — плутониевую бомбу Fat Man («Толстяк»). Информация о количестве жертв бомбардировок отличается. По разным данным, при первом взрыве погибли от 80 тыс. до 140 тыс. человек, при втором — около 75 тыс. человек. Президенты США Барак Обама и Джо Байден посещали Хиросиму, однако не извинялись за события Второй мировой войны.