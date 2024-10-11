Нобелевскую премию мира 2024 года получит японская организация Nihon Hidankyo, которая объединяет выживших после бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Об этом говорится на сайте Нобелевского комитета.

«Норвежский Нобелевский комитет принял решение присудить Нобелевскую премию мира за 2024 год японской организации Nihon Hidankyo. Это низовое движение выживших после атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, также известное как Hibakusha, получает Премию мира за свои усилия по достижению мира, свободного от ядерного оружия, и за демонстрацию свидетельскими показаниями того, что ядерное оружие никогда не должно быть использовано снова», — сказано в пресс-релизе.

В комитете отметили, что свидетельства выживших при атомных бомбардировках уникальны.

«Эти исторические свидетели помогли сформировать и консолидировать широкую оппозицию ядерному оружию во всем мире, опираясь на личные истории, проводя образовательные кампании, основанные на собственном опыте, и выступая с настоятельными предупреждениями против распространения и применения ядерного оружия», — сказано на сайте премии.

В комитете добавили, что члены организации помогают описать неописуемое, осмыслить немыслимое и образом осознать непостижимую боль и страдания, причиняемые ядерным оружием.

«Присуждая Нобелевскую премию мира этого года Nihon Hidankyo, Норвежский нобелевский комитет хочет почтить всех выживших, которые, несмотря на физические страдания и болезненные воспоминания, решили использовать свой дорогостоящий опыт для развития надежды и участия в деле мира», — сказано в пресс-релизе.

На сайте комитета также говорится, что решение о присуждении Нобелевской премии мира 2024 года Nihon Hidankyo прочно закреплено в завещании Альфреда Нобеля.

«Премия этого года пополнит выдающийся список премий мира, которые Комитет ранее присуждал сторонникам ядерного разоружения и контроля над вооружениями», — сказано в сообщении.

В 2023 году Нобелевскую премию мира получила иранская правозащитница Наргиз Мохаммади «за борьбу против угнетения женщин в Иране и за продвижение прав человека и свободы для всех». Норвежский Нобелевский комитет отметил, что борьба Мохаммади обошлась ей «огромными личными издержками».