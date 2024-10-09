Северокорейские военные пообещали перекрыть все автомобильные и железные дороги в Южную Корею, превратив границу между странами в «крепость». Сообщение Генштаба Корейской Народной Армии (КНА) приводит информагентство Северной Кореи.

Военные КНДР отметили, что в районе южной границы республики с каждым днем разрастается военный кризис, «чреватый взрывом».

«Генштаб КНА объявляет, что примет практические военные меры по последовательному разделению территориальных пределов, находящихся под государственной властью нашей республики, с территорией Республики Корея», — говорится в сообщении.

Со среды, 9 октября, будут проводиться строительные работы, направленные на «полный разрыв» автомобильных и железных дорог на территории КНДР, соединяющих республику с Южной Кореей, и на «превращение оборонительных сооружений в крепость», заявили в Генштабе.

По оценке северокорейских военных, решение заблокировать границу с Южной Кореей — «неизменным главным врагом» — является мерой «для сдерживания войны и защиты безопасности» КНДР. Во избежание «недоразумения и случайного столкновения» Пхеньян уведомил о строительных работах Вашингтон.

Северная и Южная Кореи официально находятся в состоянии войны с 1950 года, хотя активные боевые действия завершились подписанием перемирия в июле 1953-го. Время от времени напряженность между сторонами усиливается. С конца мая этого года КНДР запустила в сторону Южной Кореи тысячи воздушных шаров с мусором.