Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «уткой» сообщения о возможном участии военнослужащих КНДР в военной операции на Украине, передает ТАСС.

«Это похоже на очередную утку информационную», — приводит агентство слова представителя Кремля.

Вероятность того, что КНДР отправит своих военнослужащих регулярной армии на Украину «для поддержки России», ранее допустил глава Минобороны Южной Кореи Ким Ён Хён. Он сделал такой вывод из того, что Москва и Пхеньян «подписали взаимный договор, схожий с военным союзом».

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве подписали в июне 2024 года президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын. Документ предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одной из сторон. Путин тогда же уточнил, что нет необходимости использовать солдат из КНДР в конфликте на Украине.

«Мы никого об этом не просим, нам никто этого не предлагал, поэтому нет никакой необходимости», — сказал тогда президент.