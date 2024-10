Несколько тысяч северокорейских военных прибыли в Курскую область, пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на неназванных чиновников — одного украинского и двух американских. С аналогичным утверждением выступило издание The Wall Street Journal (WSJ).

По данным NYT, ожидается, что военные КНДР примут участие в контрнаступлении с целью выбить из Курской области украинские войска. Пока северокорейцы не вступили в бой; неясно, какую конкретно роль они будут выполнять, сказано в статье.

По словам источников издания, какой бы эта роль ни была, контингент северокорейских войск якобы позволит России сосредоточить большее количество своих сил в Донбассе. Украинский чиновник в беседе с NYT отметил, что к 28 октября ожидается прибытие в Курскую область до 5 тыс. военных КНДР.

На этой неделе министр обороны США Ллойд Остин заявил, что у американского правительства есть «доказательства» присутствия северокорейских военных в России. По его словам, «что именно они делают», еще «предстоит выяснить».

Ранее в октябре в южнокорейской разведке сообщили, что КНДР якобы отправила в Россию около 1,5 тыс. военнослужащих для участия в боевых действиях на Украине. По сведениям Сеула, Северная Корея якобы может отправить в Россию в общей сложности 12 тыс. своих военных, в том числе из «самых элитных воинских частей» республики.

МИД Южной Кореи в понедельник вызвал российского посла в Сеуле Георгия Зиновьева из-за сведений о предполагаемом присутствии военных КНДР в России. Зиновьев отметил, что сотрудничество между Москвой и Пхеньяном «осуществляется в рамках международного права и не направлено против интересов безопасности Республики Корея».

Представитель Северной Кореи при ООН назвал «беспочвенными слухами» сообщения об отправке военных из КНДР для участия в конфликте на Украине на стороне России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал скептически относиться к данным о якобы переброске военных КНДР в зону военной операции.