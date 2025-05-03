Вашингтон предупредил европейских союзников, что если они не согласятся увеличить свои оборонные расходы, то президент США может отказаться от запланированной поездки на саммит НАТО, который состоится в июне в Гааге. Об этом со ссылкой на свои источники в Белом доме пишет немецкий журнал Der Spiegel.

По словам собеседников издания, постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер буквально на каждой встрече в Брюсселе передает европейским странам требование Трампа увеличить их национальные расходы на оборону до 5% ВВП. Долгое время его визави не оценивали это требование как серьезное, утверждает журнал.

«Сначала немцы думали, что это лишь тактика ведения переговоров. Сейчас они верят Уитакеру на слово — и тогда, когда он грозит тем, что Трамп останется в стороне от саммита в июне, если со стороны других государств НАТО не произойдет движения в вопросе денег», — утверждает Der Spiegel.

Ранее дипломатические источники информагентства Reuters в НАТО сообщали, что в преддверии саммита в Гааге генеральный секретарь альянса Марк Рютте предложит американскому лидеру «двухступенчатый план» повышения военных расходов стран-членов блока с нынешних 2% до 5% ВВП.

Если Трамп согласится с этим планом, то на июньском саммите он будет утвержден и станет новым целевым показателем для стран НАТО на ближайшие годы.

Ранее президент США, комментируя сценарии урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта, заявил, что не представляет возможным вступление Украины в НАТО, поскольку именно из-за этого вопроса и начались боевые действия. Если бы Киев не поднимал этот вопрос, «было бы гораздо больше шансов, что она [российская военная операция] не началась бы», выразил уверенность Трамп.