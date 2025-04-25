Крым «достался России», а Украина не сможет когда-либо вступить в НАТО, заявил президент США Дональд Трамп в интервью изданию Time, приуроченном к 100-дневному сроку его пребывания у власти.

Американский лидер выразил уверенность в том, что между Россией и Украиной «мир возможен». Его спросили, есть ли на это шансы, пока во главе этих стран стоят Владимир Путин и Владимир Зеленский соответственно. По словам Трампа, главным условием урегулирования конфликта является он сам.

«Я думаю, что при мне как президенте, есть [шанс на перемирие] — очень вероятно. Если президентом будет кто-то другой, то никаких шансов», — поделился мнением президент США.

Он предположил, что Путин, возможно, хотел бы другого варианта развития событий — «пойти и забрать все». Трамп заявил, что он сам — «единственный, кто может договориться об этом» с российским коллегой.

«Мы проделали долгий путь. У нас были очень хорошие переговоры, и мы очень близки к соглашению. И я не верю, что кто-то другой мог бы заключить это соглашение», — заявил президент США.

Однако, по словам Трампа, вряд ли Украине удастся когда-либо вступить в НАТО. Он считает, что именно разговоры на эту тему стали одной из причин вооруженного конфликта, и если бы Киев не поднимал этот вопрос, «было бы гораздо больше шансов, что она [российская военная операция] не началась бы».

Столь же категорично Трамп высказался и по поводу статуса Крыма. Он заявил, что полуостров «останется с Россией», поскольку был передан России Бараком Обамой, занимавшим пост президента США в 2014 году, и момент для обсуждения этого вопроса давно упущен.

«Ну, Крым достался русским. Его им передал Барак Обама, а не я. <…> Люди в Крыму в основном говорят по-русски. Но это дал Обама, не Трамп. Отняли бы его при мне, как отняли при Обаме? Нет, этого бы не произошло. Крым, если бы я был президентом», — заверил американский лидер.

Корреспондент Time пытался выяснить позицию Трампа по поводу признания российскими ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, но тот уклонился от ответа, еще раз повторив, что «Крым останется с Россией, и Зеленский это понимает, и все понимают».

Еще один вопрос касался данного Трампом предвыборного обещания — в случае победы добиться завершения российско-украинского конфликта в первый же день после инаугурации.

«Я сказал это образно, как преувеличение, и вы знаете, что это, конечно, прошло через фейковые новости. Очевидно, люди знают, что когда я это сказал, это было сказано в шутку, но также было сказано, что это закончится», — пояснил американский лидер.

Он заявил, что урегулирование конфликта не затянется надолго. По словам Трампа, боевые действия продолжаются уже три года, а он пришел к власти лишь три месяца назад. Президент США еще раз подчеркнул, что ответственность за происходящее на Украине должен нести его предшественник Джо Байден.

«При мне никогда бы не было этой ***** [военной операции]. Она никогда бы не началась. Путин никогда бы этого не сделал. <…> И вы потом говорите: почему так долго? Вы слышите?» — возмутился Трамп.

Он заверил, что в отношениях между Вашингтоном и Москвой не произошло улучшений, которые позволили бы вести двусторонние переговоры по каким-либо вопросам, не связанным с урегулированием конфликта. «Но если сделка состоится, я могу представить, что мы будем вести бизнес с Украиной и с Россией», — подытожил американский лидер.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко в интервью ВВС допустил, что Украине придется отказаться от определенных территорий для достижения перемирия. Он назвал это решение «болезненным» для Зеленского.

На днях газета The Washington Post написала о недовольстве Вашингтона нежеланием Зеленского принять предложение об урегулировании конфликта на условиях уступки территорий. До этого издание утверждало, что США собирались предложить европейским союзникам добиться от Украины признания Крыма российским в обмен на предоставление ей гарантий безопасности. 23 апреля Трамп раскритиковал отказ Зеленского признавать Крым российским, заявив, что эта позиция наносит вред переговорному процессу.