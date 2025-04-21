Администрация президента США Дональда Трампа выдвинула Киеву условия для завершения конфликта, включая признание присоединения Крыма к России в 2014 году и отказ от вступления в НАТО. Об этом рассказали The Wall Street Journal западные чиновники со ссылкой на конфиденциальный документ, представленный Украине на переговорах в Париже 17 апреля.

По словам представителя Госдепа, документ содержит «список потенциальных вариантов» для обсуждения, а не ультиматум. Ответ украинской стороны ожидают на встрече представителей США, Украины и ЕС в Лондоне в конце недели, отмечает WSJ.

Если позиции будут согласованы, то инициативы могут направить Москве. Издание также отмечает, что спецпосланник США Стив Уиткофф может снова прибыть в Москву после многосторонних консультаций в Лондоне.

При этом, по информации источников газеты, предложения Вашингтона не предполагают легализации российского контроля над четырьмя областями на востоке Украины, хотя и не требуют вывода оттуда российских войск. Также США не намерены ограничивать военную поддержку Киева или блокировать размещение европейских войск в Украине.

Среди предложений также указано создание нейтральной зоны вокруг Запорожской АЭС под возможным контролем США.

О том, что Вашингтон готов признать российский контроль над Крымом в рамках широкого мирного соглашения между Москвой и Киевом также 19 апреля писал Bloomberg. По данным издания, признание Крыма российским со стороны США чревато нарушением международных законов и договоров. Международное сообщество не признает полуостров частью России, а президент Украины Владимир Зеленский не раз говорил, что не уступит территорию. В России вопрос принадлежности Крыма считают закрытым.

В начале апреля Reuters писало со ссылкой на источники, что Уиткофф на встрече с Трампом заявил главе государства, что самый быстрый способ добиться прекращения огня на Украине лежит через признание контроля России над утраченными Украиной территориями. После встречи с президентом России Владимиром Путиным 11 апреля Уиткофф, по данным WSJ заявил, что Москва «может получить некоторые регионы, но не все».

Президент Украины после этого обвинил Уиткоффа в том, что тот «принял для себя стратегию российской стороны». По его словам, у спецпредставителя президента США «нет мандата» на обсуждение вопроса территорий, которые «принадлежат украинскому народу».