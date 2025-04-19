США готовы признать российский контроль над Крымом в рамках широкого мирного соглашения между Москвой и Киевом. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Потенциальная уступка является «последним сигналом» того, что президент США Дональд Трамп стремится закрепить соглашение о прекращении огня, говорится в публикации. Накануне, 18 апреля, он и госсекретарь Марко Рубио заявили, что Вашингтон может выйти из переговорного процесса, если прогресс не будет достигнут скоро.

Признание Крыма российским со стороны США чревато нарушением международных законов и договоров, отмечает Bloomberg. Международное сообщество не признает полуостров частью России, а президент Украины Владимир Зеленский не раз говорил, что не уступит территорию. В России вопрос принадлежности Крыма считают закрытым.

По словам источников агентства, окончательное решение на этот счет не принято.

По данным Bloomberg, признание за Россией территорий, которые она контролирует, является одним из ключевых пунктов американского мирного плана, представленного в Париже 17 апреля на встречах Рубио и спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, советниками по нацбезопасности и переговорщиками Франции, Германии, Великобритании и Украины.

План также предусматривает смягчение санкций против России и снятие с повестки вступление Украины в НАТО. На следующей неделе обсуждения продолжатся в Лондоне.

Один из собеседников агентства заявил, что планы США, которые необходимо дополнительно обсудить с Киевом, не приведут к окончательному урегулированию, и европейские союзники не признают российскими утраченные Украиной территории.

По словам источников Bloomberg, переговоры «будут бессмысленными», если Россия не согласится прекратить боевые действия. Они также назвали предоставление Украине гарантий безопасности неотъемлемой частью любого соглашения.

Рубио заявил, что гарантии безопасности не являются «незаконным желанием» Украины, однако, по его словам, до такого уровня конкретики дело пока не дошло. Госсекретарь предупредил, что, если прогресса в мирных переговорах достичь не удастся, США переключатся на другие темы, которые «в равной степени, если не более важны» для страны.

Трамп также проявил нетерпение, заявив 18 апреля, что США выйдут из переговоров, если Россия или Украина будут «сильно усложнять ситуацию». «Мы просто скажем: “Вы глупцы. Вы дураки. Вы ужасные люди”. И мы просто откажемся от этого», — предупредил американский лидер.

В то же время он выразил мнение, что у США есть «реальный шанс» достичь мирного соглашения по Украине, добавив, что в этом вопросе наступает «решающий момент».

В начале апреля Reuters писало со ссылкой на источники, что Уиткофф на встрече с Трампом заявил президенту, что самый быстрый способ добиться прекращения огня на Украине лежит через признание контроля России над утраченными Украиной территориями. После встречи с президентом России Владимиром Путиным 11 апреля Уиткофф, по данным The Wall Street Journal (WSJ) заявил, что Москва «может получить некоторые регионы, но не все».

Президент Украины после этого обвинил Уиткоффа в том, что тот «принял для себя стратегию российской стороны». По словам Зеленского, у спецпредставителя президента США «нет мандата» на обсуждение вопроса территорий, которые «принадлежат украинскому народу».