США предложили в рамках мирного плана по Украине оставить за Россией территории, перешедшие под ее контроль, смягчить антироссийские санкции и снять с повестки дня стремление Украины в НАТО. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников, знакомых с ситуацией.

Они рассказали, что ключевые положения американского плана были представлены в Париже в четверг, 17 апреля, в ходе встреч спецпредставителя президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа и госсекретаря Марко Рубио с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и советниками по нацбезопасности и переговорщиками Франции, Германии, Великобритании и Украины.

По словам источников агентства, предложение фактически заморозит конфликт. Они отказались предоставить другие подробности, сославшись на секретный характер обсуждений.

Как ранее сообщал Bloomberg, американские чиновники заявили, что хотят добиться полного прекращения огня на Украине в течение нескольких недель. Ожидается, что союзники продолжат обсуждения в Лондоне на следующей неделе.

Рубио в четверг вечером проинформировал по телефону главу МИД России Сергея Лаврова о парижских консультациях. После их разговора официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс заявила, что Трамп и США «хотят, чтобы эта война закончилась, и теперь представили всем сторонам контуры прочного и длительного мира».