США выйдут из переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине, если Москва или Киев будут «сильно усложнять ситуацию». Об этом американский президент Дональд Трамп заявил в ходе выступления на церемонии присяги администратора Министерства здравоохранения и социальной службы США доктора Мехмета Оза. Его слова передает Al Jazeera.

«Теперь, если по какой-то причине одна из сторон будет сильно усложнять ситуацию, мы просто скажем: «Вы глупцы. Вы дураки. Вы ужасные люди». И мы просто откажемся от этого», — пояснил Трамп.

Вместе с тем он выразил надежду, что США не придется этого делать. Трамп добавил, что «конкретного количества дней» для переговоров по Украине нет, но этот вопрос должен быть решен «быстро». По словам американского лидера, он видит стремление положить конец конфликту «с обеих сторон».

Происходящее на Украине он назвал «войной [экс-президента США Джо] Байдена», которой «вообще не должно было быть».

«Никто ни с кем не играет. Мы увидим, сможем ли мы это остановить. Думаю, у нас есть реальный шанс это сделать. И сейчас всё как раз подходит к решающему моменту» — сказал американский глава.

Как отмечает Al Jazeera, высказывание Трампа о потенциальном выходе американской стороны из переговоров по Украине перекликается с заявлением госсекретаря США Марко Рубио. Ранее он предупредил, что Вашингтон может отказаться от попыток добиться мирного соглашения между Москвой и Киевом, если в течение нескольких дней не будет достигнут прогресс.