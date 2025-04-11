Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил американскому лидеру, что самый быстрый способ добиться прекращения огня на Украине заключается в поддержке стратегии, которая подразумевает признание контроля России над четырьмя новыми регионами. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух американских чиновников и пять источников, знакомых с ситуацией.

По данным собеседников агентства, в начале апреля Уиткофф встретился с Трампом и заявил ему, что самый быстрый путь к прекращению огня лежит через признание за Россией «права владения» четырьмя регионами — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями. Как пишет Reuters, эта беседа произошла «менее чем через 48 часов» после встречи со спецпредставителем российского президента и главой РФПИ Кириллом Дмитриевым в Вашингтоне.

На встрече с Трампом присутствовал также другой спецпосланник президента США Кит Келлог, говорится в статье. Он в свою очередь выступил против идеи Уиткоффа, указав на то, что Украина готова обсудить «некоторые условия» касательно вопроса территорий, но не согласится признать их российскими, сообщили два источника Reuters.

«Встреча закончилась без принятия Трампом решения об изменении стратегии США», — пишет агентство.

В июне 2024 года президент России Владимир Путин представил свою мирную инициативу, предполагающую в том числе признание «новых территориальных реалий». Среди условий для прекращения огня глава государства назвал фиксацию на международном уровне статуса Крыма, Севастополя, республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей как субъектов России, вывод оттуда украинских войск, закрепление безъядерного статуса Украины и отказ страны от вступления в НАТО, а также снятие всех антироссийских санкций. В марте на закрытой встрече с представителями Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Путин заявил, что Москва не будет претендовать на Одессу и «другие территории, сейчас принадлежащие Украине», если Запад «в ближайшее время» признает Крым, ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области в составе России, писал специальный корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников.

«Уиткофф должен уйти»

Reuters напоминает, что Уиткофф рассуждал на тему статуса новых регионов в интервью Такеру Карлсону в марте. Спецпосланник Трампа назвал этот вопрос ключевой проблемой урегулирования конфликта.

«Это русскоязычные регионы, там проводились референдумы, на которых подавляющее большинство людей выразили желание находиться под российским управлением», — сказал он.

Эти и другие высказывания Уиткоффа вызвали резкую критику на Украине и в США. В частности, по данным Reuters, крупный спонсор Республиканской партии Эрик Левин в письме, адресованном группе, в которую вошли другие республиканские доноры, заявил, что «Уиткофф должен уйти, а [госсекретарь Марко] Рубио должен занять его место». Кроме того, несколько чиновников позвонили Рубио и советнику президента США по национальной безопасности Майку Уолтцу, чтобы выразить свое недовольство «явной пророссийской позицией» спецпосланника в интервью Карлсону, пишет агентство.

В то время как часть республиканцев считает, что администрация Трампа «слишком резко повернулась к Москве», некоторые европейские и американские чиновники опасаются, что российская сторона пользуется отсутствием у Уиткоффа переговорного опыта, утверждает Reuters.

При этом агентство отмечает, что Уиткофф — старый друг Трампа, который помог ему «одержать ключевые дипломатические победы». Речь идет в том числе о прекращении огня в секторе Газа, которое позже было сорвано, и договоренности об освобождении из российской тюрьмы гражданина США Марка Фогеля.

В статье агентства говорится, что в Белом доме и Госдепартаменте были встревожены, когда Уиткофф пригласил Дмитриева в свою резиденцию на ужин перед официальной встречей. Reuters связывает подобную реакцию с тем, что американские чиновники избегают личных встреч с представителями России из-за «разведывательных возможностей» Москвы. Впоследствии ужин «был перенесен» и состоялся в Белом доме.

«Тупик» в урегулировании

У сотрудников администрации Трампа возникает все больше разногласий относительно того, как выйти из «тупика» в вопросе урегулирования российско-украинского конфликта, утверждают осведомленные американские чиновники и собеседники, а также четыре западных дипломата.

По мнению двух высокопоставленных западных дипломатов, споры и отсутствие прогресса на пути к мирному соглашению усиливают у союзников США ощущение, что администрация Трампа не располагает «четким планом» урегулирования конфликта, в том числе на случай, если Россия не даст согласие на полное прекращение огня. Собеседники Reuters пояснили, что порой слышат от разных людей в команде Трампа «противоречивые вещи».

«Это также усиливает ощущение, что здесь нет никакого реального плана», — сказал один из дипломатов.

Анонсируя третью встречу Уиткоффа с Путиным, состоявшуюся 11 апреля в Петербурге, издание Axios, сообщило со ссылкой на источник, что Трамп может ввести новые санкции против России, если перемирие на Украине не будет достигнуто до конца апреля. Глава Белого дома «разочарован тем, что переговоры за последние недели не достигли существенного прогресса», говорится в публикации. В то же время Трамп опубликовал пост в соцсети Truth Social, призвав Россию «начать действовать» для урегулирования конфликта на Украине.