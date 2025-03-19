Москва не будет претендовать на Одессу и «другие территории, сейчас принадлежащие Украине», если Запад «в ближайшее время» признает Крым, ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области в составе России. Об этом сообщил специальный корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников со ссылкой на участников закрытой встречи президента России Владимира Путина с представителями Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) 18 марта.

Участники закрытой встречи утверждают, что в преддверии разговора с президентом США Дональдом Трампом российский лидер говорил не о бизнесе, а об Украине, пишет Колесников.

В частности, по словам журналиста, Путин заявил, что «у его визави с самого начала была возможность отделаться малой во всех смыслах кровью». Как рассказали делегаты съезда со ссылкой на слова президента, для этого нужно было «услышать его [Путина]» и «начать разговаривать»: сначала о признании Крыма, затем — об автономии ДНР и ЛНР, а после — о признании ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в составе России.

«И чем дальше отодвигалась точка, в которой можно было остановить Россию, тем меньше было шансов договориться. И в конце концов выяснилось, что ее вообще уже нельзя остановить», — приводит пересказ слов президента Колесников.

«Они не успевают окапываться», — цитирует журналист Путина.

Как отметили представители РСПП, теперь речь на переговорах идет о том, что «достигнутое у России не отнять», и о необходимости признания Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в составе страны.

«Если это произойдет в ближайшее время, Россия, рассказали мне участники встречи, не станет претендовать на Одессу и другие территории, сейчас принадлежащие Украине. Но и эта точка может сдвинуться, ведь «они не успевают окапываться»», — пишет Колесников.

Путин верит, что с американским можно договориться и «вообще на самом деле верит Дональду Трампу», добавляют собеседники «Коммерсанта».

Закрытая встреча Путина с представителями российского бизнеса состоялась 18 марта после публичного выступления президента на съезде РСПП и незадолго до телефонного разговора с Трампом. Переговоры лидеров России и США продолжались около двух с половиной часов часа.

В Кремле по итогам переговоров заявили, что Трамп предложил сторонам конфликта на 30 дней прекратить удары по объектам энергетической инфраструктуры, а Путин поддержал эту инициативу и «сразу дал российским военным соответствующую команду». Президент Украины Владимир Зеленский после этого заявил, что поддерживает идею о взаимном отказе от ударов по энергообъектам, но добавил, что для принятия решения нужно получить детали от американской стороны.

Кроме того, Трамп и Путин договорились о начале технических переговоров о введении режима прекращения огня в Черном море, а также о полноценном прекращении огня и установлении прочного мира, сообщили в Белом доме. Этот переговорный процесс начнется «незамедлительно» на Ближнем Востоке.

Трамп назвал разговор с Путиным «очень хорошим и продуктивным». Американский президент заявил, что во время разговора обсуждались «многие элементы мирного договора».

Следующий раунд переговоров между представителями США и России пройдет в Саудовской Аравии 23 марта, сообщил спецпосланник Трампа Стив Уиткофф.