Президент США Дональд Трамп назвал «очень хорошим и продуктивным» разговор с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

Трамп отметил, что договорился с Путиным о немедленном прекращении ударов по объектам энергетики и инфраструктуры. По его словам, у Москвы и Вашингтона есть понимание того, что они будут «работать быстро», чтобы добиться полноценного прекращения огня и положить конец российско-украинскому конфликту.

Во время разговора обсуждались «многие элементы мирного договора», включая «гибель тысяч солдат», говорится в заявлении Трампа. «Президент Путин и президент Зеленский хотели бы, чтобы это закончилось», — отметил он.

«Сейчас этот процесс запущен в полную силу, и мы надеемся, что ради блага человечества выполним свою работу!» — заключил Трамп.

18 марта Путин и Трамп провели второй с начала года телефонный разговор, который продлился около двух с половиной часов. В Кремле по итогам переговоров заявили, что американский президент предложил сторонам конфликта на 30 дней прекратить удары по объектам энергетической инфраструктуры. Путин поддержал инициативу и «сразу дал российским военным соответствующую команду».

Кроме того, лидеры России и США договорились о начале «технических» переговоров о введении режима прекращения огня в Черном море, а также о полноценном прекращении огня и установлении прочного мира, сообщили в Белом доме. Этот переговорный процесс начнется «незамедлительно» на Ближнем Востоке.