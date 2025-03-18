Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом поддержал его идею о взаимном отказе Москвы и Киева на 30 дней от ударов по энергетической инфраструктуре и дал соответствующую команду российским военным. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Также конструктивно президент России отреагировал на высказанную Дональдом Трампом идею реализации известной инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря. Условлено начать переговоры для дополнительной проработки конкретных деталей такой договоренности», — сказано в сообщении.

Кроме того, в разговоре с Трампом Путин заявил, что для введения 30-дневного прекращения огня необходимо полностью прекратить иностранную военную помощь и предоставление разведывательной информации Украине. Для будущего перемирия необходимо также обеспечить действенный контроль за прекращением огня по всей линии боевого соприкосновения.

Президент России также отметил риски, «связанные с недоговороспособностью» Киева, «который уже неоднократно саботировал и нарушал достигнутые договоренности», сообщили в Кремле.

Российский лидер также проинформировал американского коллегу о том, что 19 марта между российской и украинской сторонами будет осуществлен обмен пленными — 175 на 175 человек. Кроме того, в качестве «жеста доброй воли» будут переданы 23 тяжело раненых украинских военнослужащих, находящихся на излечении в российских медицинских учреждениях, говорится в сообщении.

«Лидеры подтвердили намерение продолжить усилия по достижению украинского урегулирования в двустороннем режиме, в том числе с учетом вышеупомянутых предложений президента США. С этой целью создаются российская и американская экспертные группы», — заявили в Кремле.

Дополняется.