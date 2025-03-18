Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, он длился около двух с половиной часов. О завершении разговора сообщили в Белом доме, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил эту информацию.

Замглавы аппарата Белого дома Дэн Скавино по ходу разговора писал в соцсети Х, что общение проходит «хорошо». CNN, ссылаясь на российский источник, утверждает, что разговор прошел «очень хорошо».

Источники телеканала, знакомые с ходом переговоров, назвали одним из приоритетов беседы достижение договоренности об уступках, на которые готова пойти Россия, включая возможность вывести войска с территорий, которые перешли под ее контроль за последние три года.

Путин не планирует выступать с обращением по итогам разговора с Трампом, заявили в Кремле.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель российского президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил в соцсети X, что «благодаря лидерству президентов Путина и Трампа мир стал гораздо безопаснее».

«Историческое событие! Эпическое событие!» — написал он.

Песков перед беседой двух лидеров назвал ее «одним из разговоров в цепи действий по налаживанию диалога и по поискам путей урегулирования вокруг Украины». Представитель Кремля отмечал, что президенты обсудят отношения России и США и урегулирование российско-украинского конфликта.

По словам Пескова, контакты Путина и Трампа не касаются глобального переустройства и «новой Ялты» (имеется в виду Ялтинская конференция 1945 года, посвященная установлению послевоенного мирового порядка).

Первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров в разговоре с «Лентой.ру» отметил, что телефонный разговор Путина и Трампа станет определяющим для двусторонних отношений. По словам сенатора этих переговоров ждет весь мир, потому что от того, как он пройдет, зависит, «двигаемся ли мы в сторону разрядки наших отношений либо ситуация будет обостряться».

В Белом доме в преддверии телефонного разговора двух лидеров заявили, что Трамп серьезно настроен на достижение мира на Украине. У президентов США и России в прошлом были «очень хорошие рабочие отношения, они уважали друг друга», отметил первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Харрисон Филдс. Он выразил надежду, что Трампу удастся достичь мира «за очень короткий промежуток времени».

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт накануне разговора Трампа и Путина заявила, что «мы никогда не были ближе к миру». При этом она предупредила, что Вашингтон готов задействовать «рычаги давления» на Россию, если разговор не оправдает ожиданий.

В ЕС от переговоров ждут честного и справедливого мира для Украины, заявил официальный представитель Еврокомиссии Стефан де Кеерсмакер. Немецкий таблоид BIld утверждает, что в европейских столицах «царит атмосфера тревоги», поскольку разговор двух лидеров может обернуться «потенциально разрушительными последствиями для безопасности» Европы. В Финляндии, Эстонии, Латвии, Литве и Польше опасаются, что сделка между Трампом и Путиным может привести к выводу американских войск, а в Киеве боятся, что Трамп «передаст» России территории, которые еще не находятся под ее контролем, пишет издание.

11 марта делегации США и Украины провели переговоры в Саудовской Аравии, по итогам которых Киев выразил готовность прекратить огонь на Украине на 30 дней при условии, что аналогичные шаги предпримет и Россия. Владимир Путин заявил, что прекращение должно быть таким, чтобы привести к долгосрочному миру и устранить первоначальные причины кризиса.