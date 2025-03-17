Мирное соглашение по урегулированию конфликта на Украине как никогда близко, стороны находятся «в десяти ярдах» от достижения этого. Об этом в ходе брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, комментируя предстоящий разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.

«Могу сказать, что мы находимся в десяти ярдах от достижения мира, и мы никогда не были так близки к мирному соглашению, как в этот момент», — отметила Ливитт.

При этом она не исключила, что Трамп может ввести санкции в отношении России, если предстоящий 18 марта телефонный разговор с Путиным не оправдает ожиданий.

«Президент рассматривает такую меру и готов пойти на это, если будет необходимо. Но я не могу забегать вперед и оглашать решение по такому серьезному вопросу», — сказала пресс-секретарь Белого дома.

В Саудовской Аравии 11 марта прошла встреча делегаций США и Украины. По итогам офис украинского президента Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление, где отмечается, что Киев готов принять предложение Вашингтона о прекращении огня на 30 дней, которое могут продлить по согласию сторон. В документе также указывается, что Соединенные Штаты немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине.

Путин заявил 13 марта, что Москва поддерживает идею 30-дневного прекращения огня на Украине и расценивает ее как «правильную», но добавил, что «есть нюансы». По словам главы государства, прекращения огня «должно быть таким, которое привело бы к долгосрочному миру и устранило бы первоначальные причины этого кризиса». Российский лидер добавил, что хочет гарантий того, что во время перемирия Киев не будет проводить мобилизацию, готовить солдат и получать оружие.

Президент США Дональд Трамп оценил заявления Путина о перемирии как «многообещающие, но неполные». Позже он заявил, что у Вашингтона и Москвы «были очень хорошие разговоры по этому поводу». При этом, по словам Трампа, обсуждения по вопросу 30-дневного перемирия идут «тяжело».

Утром 17 марта Трамп сообщил, что собирается позвонить Путину и что во время беседы он хочет поднять вопрос территорий в контексте конфликта на Украине, а также обсудить контроль над ЗАЭС. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков днем подтвердил, что разговор состоится 18 марта.

В предыдущий раз Путин и Трамп общались 12 февраля, переговоры продлились почти полтора часа. Лидеры среди прочего обсудили урегулирование украинского кризиса. Главы государств договорились продолжить контакты, в том числе по вопросу организации личной встречи.