Президент США Дональд Трамп сообщил, что намерен провести разговор с российским коллегой Владимиром Путиным во вторник, 18 марта, пишет Reuters.

«Думаю, у нас все идет хорошо с Россией. Посмотрим, возможно, у нас будет что объявить ко вторнику. Я буду говорить с президентом Путиным во вторник», — сказал Трамп пресс-пулу Белого дома.

По словам американского президента, в ходе разговора он намерен поднять вопрос территорий и контроля над АЭС.

«Мы будем говорить о земле. Мы будем говорить об электростанциях, потому что это большой вопрос», — сказал он.

Он также отметил, что на выходных была проделана большая работа, есть очень хороший шанс положить конец конфликту на Украине.

Администрация США, по словам Трампа, уже обсуждает со сторонами украинского конфликта вопрос «разделения активов».

«Но я думаю, что многое из этого уже обсуждено обеими сторонами — Украиной и Россией. Мы уже говорим об этом, о разделении определенных активов», — сказал президент США.

Накануне спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф говорил, что разговор двух лидеров может состояться на следующей неделе. Он ожидает, что соглашение о прекращении огня будет достигнуто в течение нескольких недель. По словам Уиткоффа, сейчас необходимо сосредоточиться на прогрессе, «достигнутом с момента инаугурации [американского] президента».

Спецпосланник президента США 13 марта прилетел в Москву, где в закрытом формате встретился с Путиным. Уиткофф рассказал CNN, что встреча длилась около 3-4 часов и была «позитивной». Он охарактеризовал ее как «дискуссию, основанную на поиске решений». Представитель президента США не стал уточнять, какие условия озвучивает Путин, но признал, что территории, которые находятся под контролем России, будут частью дискуссий о прекращении огня.