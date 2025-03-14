Спецпосланник президента США Стив Уиткофф 13 марта посетил Москву и предположительно встретился с президентом России Владимиром Путиным. Кремль и Белый дом не делали официальных заявлений о деталях переговоров. В Вашингтоне встречу оценили с «осторожным оптимизмом». Что известно о прошедших переговорах — в материале RTVI.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Путин принял Уиткоффа вечером 13 марта. Во время встречи российской стороне была предоставлена «дополнительная информация», а Путин через Уиткоффа передал «информацию и дополнительные сигналы» для президента США, сообщил Песков.

Самолет Gulfstream G650ER, который связывают с Уиткоффом, приземлился в московском аэропорту Внуково днем 13 марта. В ночь на 14 марта он покинул столицу и спустя несколько часов приземлился в Баку, свидетельствуют данные сервиса Flightradar. Борт вылетел из Внуково до того, как там были введены временные ограничения из-за атаки беспилотников.

Помощник президента России Юрий Ушаков в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным вечером 13 марта заявил, что Уиткофф встретится с «российскими представителями очень высокого ранга». На уточняющий вопрос, будет ли встреча «самого высокого ранга», он ответил: «Не исключено». Ушаков отметил, что контакты такого рода носят закрытый характер.

Помощник Путина добавил, что Россия и США обсуждают не только перемирие на Украине, но и будущее российско-американских отношений.

«Пока мы обсуждаем, так сказать, общее наполнение, возможно, нового стратегического курса между США и Россией. Но прежде чем к этому перейти, американцы хотят завершить войну в Украине. И они четко высказывают свои противоречия», — сказал Ушаков.

Президент США Дональд Трамп заявил вечером 13 марта, что Уиткофф проводит в Москве «серьезные переговоры», и Вашингтон «получает сообщения, что <…> все проходит положительно».

Помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц сообщил, что переданная Уиткоффом информация будет оценена, после чего американский лидер Дональд Трамп примет решения о следующих шагах. Уолтц отказался разглашать подробности переговоров в Москве, отметив лишь, что Вашингтон оценивает их с «осторожным оптимизмом».

По данным телеграм-канала радиостанции «Маяк», рабочие встречи Путина в Кремле завершились в 1:30, после чего президент выехал в свою подмосковную резиденцию Ново-Огарево. Уиткофф перед отлетом из Москвы посетил посольство США, где пробыл около часа, пишут «Известия».

Вечером 13 марта президент России заявил на пресс-конференции, что Москва согласна на 30-дневное прекращение огня на Украине, но оно «должно быть таким, которое привело бы к долгосрочному миру и устранило бы первоначальные причины этого кризиса». Путин добавил, что хочет гарантий того, что во время перемирия Киев не будет проводить мобилизацию, готовить солдат и получать оружие.

Трамп оценил заявления Путина как «многообещающие, но неполные». По его словам, прекращение огня должно стать первым шагом к миру. Он добавил, что если Россия не согласится на условия мирного соглашения, это будет «разочарование для всего мира».