Россия согласна прекратить боевые действия, но на условиях, подходящих для долгосрочного мира при условии устранения первоначальных причин конфликта. Так на предложение США и Украины о 30 дневном перемирии отреагировал Владимир Путин. При этом сама идея перемирия с Украиной правильная, Россия ее поддерживает, добавил глава государства, отметив, что «есть вопросы, требующие кропотливого исследования с обеих сторон». Путин также заявил, что хочет гарантий, что во время перемирия Киев не будет проводить мобилизацию, не будет проводить подготовку солдат и не будет получать оружие.

«Эти 30 суток будут как использоваться? Чтобы на Украине продолжилась принудительная мобилизация, чтобы туда поставлялось оружие, чтобы мобилизованные продолжали подготовку? А как будут решаться вопросы контроля, верификации? Как нам будет гарантировано, что ничего подобного происходить не будет? Кто будет отдавать приказы на прекращение боевых действий и какова цена этих приказов?» — спросил российский президент.

RTVI cобрал первые реакции военкоров и военных аналитиков на заявление президента. Практически все поддержали заявленное президентом России и, используя сложившуюся после переговоров в Саудовской Аравии традицию, написали, что «мяч теперь находится на стороне США».

Экс-сотрудник пресс-службы Минобороны России Михаил Звинчук, телеграм-канал «Рыбарь»:

Сегодня, после выступления Владимира Путина, теперь уже Вашингтону предстоит определиться как вести себя дальше: продолжать фонтанировать популистскими заявлениями и угрожать России санкциями, или приступить к долгому, но более рациональному процессу подготовки мирного соглашения.

Москва свою позицию давно и не раз обозначала — перемирие возможно, но только на конкретных условиях, с перспективой долгосрочного мира. Теперь главный вопрос в том, как эту позицию воспримут в США.

Посчитают ли там это шагом навстречу, заявят что свершилось нечто великое и начнут работать конструктивно, или же увидят в этом завуалированный отказ от перемирия?

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин, телеграм-канал Colonelcassad:

От требований к Украине признать потерю четырех областей никто отказываться не собирается.

Встреча с Уиткоффом будет сегодня вечером в закрытом режиме. Там ему доведут российские «нюансы». Теперь мячик снова на стороне американцев. Ну а пока закрытая дипломатия продолжается. Надо улучшать для себя «ситуацию на земле», для чего есть немало предпосылок.

Одно из предложений Путина по перемирию наверняка найдет широкую поддержку на Украине, а именно — прекращение бусификации. У этого на Украине много сторонников. Хотя официально шайка Зеленского конечно же будет выступать против этого.

Батальон «Восток»:

Очень тонко и разумно Владимир Путин ответствовал на эту инициативу — установить тридцати дневное перемирие во благо отступающим войскам Украины. Попытки загнать нас в ловушку пока не срабатывают. А Европа замерла, затаив дыхание: ни одного за последние дни провокационного заявления. То как из рога изобилия, а тут — молчок. Да, страсти накалились до предела. А братьям нашим на Курском направлении наш воинский салют и низкий поклон: заноза эта глубоко в сердце торчала все эти месяцы.

Военно-политический блогер Юрий Подоляка, телеграм-канал «Мир сегодня с Юрий Подоляка»:

Все как и предполагалось. Конечно такой опытный политический деятель, как Владимир Владимирович не попался в британский капкан: «Мы не против перемирия, но есть нюансы…»

Он все красиво разложил по полочкам и перебросил мяч на сторону противника. Никакого перемирия по-киевски, вернее по-европейски, не будет. Если оно и будет, то по-русски. То есть на условиях России.

Военкор Андрей Афанасьев, телеграм-канал «Афанасьев Z»:

В погоне за просмотрами журналисты частично или полностью искажают смысл слов. Это касается даже слов Верховного Главнокомандующего.Вот говорит человек «Мир — это хорошо. Но нам нужен мир на наших условиях». А журналисты уже орут «Путин за подписание мирного договора». Что не соответствует правде даже отчасти. Сколько раз уже поднималась эта волна истерии про «все сольют». Если помните, в 22-м на полном серьёзе говорили о «сливе» Мариуполя и даже Донецка. И наш привыкший ко всяким поворотам народ верил до поры. А потом все забывается — и дальше по-новой.

Я только что из зоны боевых действий. Ни о каком сливе речи не идёт. Во всяком случае, бойцы группировки «Север» давящие противника под Харьковом и защищающие Суджанский район, об этом ничего не слышали. Давят все сильнее с каждым днем. Мир наступает после победы.

Военный аналитик Игорь Рублев, телеграм-канал «Пролив Сталина»:

Пока ответ Путина на американские предложения очень радует. Ни один нормальный человек не ожидал категорического отказа, красной кнопки и фокуса с исчезновением Львова в прямом эфире. Сейчас наша задача — проскочить между перемирием и эскалацией.

Вот поэтому Путин и говорит, что мы-то на все согласны, и рады бы перестать стрелять, но вот вам десяток нерешаемых вопросов. Давайте их решать.

Дипломатичное «нет». Следующий шаг — переговоры с американской делегацией.

Военкор Тимофей Ермаков, телеграм-канал «Синяя борода»:

Это не Минские и не Стамбульские. Это Палестино-Израильский вариант. Это когда все очень за перемирие, которое невозможно. Потому что его никто не будет соблюдать. И если это невозможно на фронте в 100 км, то с нашими 1200 км это вообще фантастика.

Но в игру «переговоры о перемирии» можно играть бесконечно. Что мы, собственно, и начали делать«.

Военкор Алексей Живов, телеграм-канал «Живов Z»:

Для тех, кто уже успел решить, что «Путин на все согласен» поясняю, что Путин согласился на перемирие как механизм, но отказал, как опытный бюрократ сугубо по формальным признакам. Дескать отличное предложение парни, идите проработайте его как следует, и сразу возвращайтесь. Потому что Россия всегда была за мир. Более опытного политического софиста чем Путин в мире не существует.