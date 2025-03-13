Россия согласна с предложениями прекратить боевые действия, но исходит из того, что «это прекращение должно быть таким, которое привело бы к долгосрочному миру и устранило бы первоначальные причины этого кризиса». Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров в Кремле с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

«Мы „за“ [перемирие на 30 суток], но есть нюансы. Если мы прекращаем боевые действия на 30 суток, что это означает? Что все, кто там [в Курской области] находятся, будут выходить без боя? Мы их оттуда должны будем выпустить после того, как они совершили массу преступлений против мирных граждан?», — сказал глава государства.

Идея перемирия с Украиной правильная, Россия ее поддерживает, добавил Путин, отметив, что «есть вопросы требующие кропотливого исследования с обеих сторон». Российский президент заявил, что хочет гарантий, что во время перемирия, Киев не будет проводить мобилизацию, не будет проводить подготовку солдат и не будет получать оружие.

«Эти 30 суток будут как использоваться? Чтобы на Украине продолжилась принудительная мобилизация, чтобы туда подставлялось оружие, чтобы мобилизованные продолжали подготовку? А как будут решаться вопросы контроля, верификации? Как нам будет гарантировано, что ничего подобного происходить не будет? Кто будет отдавать приказы на прекращение боевых действий и какова цена этих приказов?», — задался вопросами российский лидер.

Путин также поблагодарил президента США Дональда Трампа за то, что тот уделяет много внимания урегулированию ситуации на Украине. По его словам, у глав государств хватает «своих текущих дел», однако американский лидер, как и лидеры Китая, Индии, ЮАР, участвуют в «благородной миссии» достижения мира.

Кроме того, глава государства отметил, что в Курской области ситуация находится под полным контролем России. По его словам, ситуация в регионе вынуждает Украину согласиться на перемирие.

«Группировка, вторгнувшаяся на нашу территорию, полностью в изоляции, управление украинскими войсками утрачено. Если пару недель они пытались выходить небольшими группами, теперь это невозможно — все под нашим огневым контролем, технику всю бросили», — сказал президент.

По его мнению, через пару дней у подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области будет два варианта — «сдаться или погибнуть», в связи с чем Киеву «надо было добиться перемирия хотя бы на 30 суток».

Путин добавил, что российские войска наступают почти на всех участках боевого соприкосновения. Ситуация «на земле» меняется стремительно, сказал он, отметив, что 12 марта командующий группировкой «Север» и его заместитель пообещали, что Суджа будет возвращена — так и произошло.

За несколько часов до этого участвующий в переговорах с США помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Москву не устраивает предложенный Киевом и Вашингтоном вариант 30-дневного перемирия, поскольку это будет «не что иное, как временная передышка для украинских военных». По его словам, для урегулирования украинского конфликта требуются решения, которые будут работать в долгую и учитывать интересы и озабоченности Москвы.

Вместе с тем Ушаков заверил, что между Россией и США идет «нормальный обмен мнениями, в спокойной манере». Он рассказал, что на состоявшейся встрече с советником США президента по нацбезопасности Майком Уолтцем он ознакомил американскую сторону с российской позицией по урегулированию конфликта на Украине. Советник Путина выразил надежду на то, что в дальнейшей совместной работе Вашингтон будет учитывать эту позицию.