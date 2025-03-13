Российскую сторону не устраивает предложенный Украиной и США вариант 30-дневного перемирия, поскольку это будет «не что иное, как временная передышка для украинских военных». Об этом в интервью телеведущей Ольге Скабеевой заявил участвующий в переговорах помощник президента России Юрий Ушаков.

Он допустил, что Владимир Путин сегодня может поделиться «более конкретными и содержательными оценками» предложения о временном перемирии. По его словам, для урегулирования украинского конфликта требуются решения, которые будут работать в долгую и учитывать интересы и озабоченности Москвы.

Предпринимать шаги, которые лишь «имитируют мирные действия по Украине», не нужно никому, подчеркнул советник Путина. Он убежден, что американцы осознают невозможность постановки вопроса о членстве Украины в НАТО в контексте мирного урегулирования конфликта.

Между Москвой и Вашингтоном идет «нормальный обмен мнениями, в спокойной манере», заверил Ушаков. По его словам, на состоявшейся встрече с советником президента США по нацбезопасности Майком Уолтцем он ознакомил американскую сторону с российской позицией по урегулированию конфликта на Украине. Советник Путина выразил надежду на то, что в дальнейшей совместной работе Вашингтон будет учитывать эту позицию

Ранее Reuters со ссылкой на свои источники утверждал, что Россия уже передала США список своих требований для соглашения по украинскому конфликту.

Комментировать визит в Москву спецпосланника президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа Ушаков отказался. По его словам, стороны условились, что такие контакты «будут носить закрытый характер».

О взаимодействии Ушакова с Уолтцем ранее сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. «Контакты уже были. Вчера был телефонный разговор Уолтца и Ушакова. Определенная информация российской стороне была предоставлена», — сказал он, отвечая на вопрос о контактах между российской и американской сторонами.