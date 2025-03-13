Россия представила США список требований по соглашению о прекращении украинского конфликта и перезагрузке отношений с Вашингтоном, сообщили Reuters два источника, знакомые с ситуацией. Неясно, что именно Москва включила в свой список и готова ли она вести мирные переговоры с Киевом до принятия выдвинутых условий, отмечает агентство.

Российские и американские официальные лица обсуждали условия в ходе личных и виртуальных бесед в течение последних трех недель, сообщили источники Reuters. Они охарактеризовали условия Кремля как «обширные» и схожие с требованиями, которые он ранее предъявлял Украине, США и НАТО. Речь, очевидно, идет об отказе Украины от членства в НАТО, соглашение о неразмещении иностранных войск на Украине и международное признание Крыма и новых регионов российскими.

Президент США Дональд Трамп ждет ответа, согласится ли Москва на 30-дневное перемирие, которое украинский лидер Владимир Зеленский назвал первым шагом к мирным переговорам. Reuters отмечает, что отношение президента России Владимира Путина к этой идее остается «неопределенным».

«Некоторые американские чиновники, законодатели и эксперты опасаются, что Путин воспользуется перемирием, чтобы активизировать попытки разделить США, Украину и Европу и подорвать любые переговоры», — говорится в статье.

Эксперты предполагают, что требования России, вероятно, направлены не только на формирование окончательного соглашения с Украиной, но и на то, чтобы стать основой соглашений с ее западными сторонниками.

«За последние два десятилетия Россия выдвигала аналогичные требования к США — требования, которые ограничили бы способность Запада наращивать военное присутствие в Европе и потенциально позволили бы Путину расширить свое влияние на континенте», — пишет Reuters.

Ссылаясь на «правительственные документы США», агентство называет три предполагаемых российских требований, которые выдвигались еще до 2022 года:

запрет на проведение военных учений США и других стран НАТО на территориях новых членов альянса,

запрет на размещение американских ракет средней дальности в Европе или в других местах в пределах досягаемости территории России,

запрет на проведение военных учений США и НАТО от Восточной Европы до Кавказа и Центральной Азии.

Ранее Associated Press сообщило, что Вашингтон возобновил отправку вооружений Киеву, и первые поставки после приостановки военной помощи уже миновали логистический узел НАТО на востоке Польши. При этом, отметили источники агентства, у Украины еще в конце января иссяк запас дальнобойных ракет ATACMS, который было поставлено всего 40 штук.