Поставки американского оружия на Украину возобновились 12 марта — на следующий день после того, как администрация президента США Дональда Трампа отменила приостановку военной помощи Киеву. Теперь официальные лица в Вашингтоне ждут ответа Кремля на предложение о 30-дневном перемирии, уже одобренное украинской стороной, пишет Associated Press (АР).

Поставки оружия уже возобновились через логистический центр НАТО в польском городе Жешув, который находится примерно в 70 км от украинской границы, заявили министры иностранных дел Украины и Польши. Правительство США также восстановило доступ ВСУ к несекретным коммерческим спутниковым снимкам, предоставленным Maxar Technologies, сообщил АР представитель этой компании Томи Макстед.

В среду американский чиновник и украинский депутат из оборонного комитета на условиях анонимности признали, что у Киева больше нет ракет дальнего радиуса действия ATACMS. Источник из США пояснил, что таких ракет было поставлено менее 40 штук, и этот резерв был исчерпан еще в конце января.

АР напоминает, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал дождаться «подробной информации» от США. Ранее российская сторона неоднократно подчеркивала, что не готова на временное перемирие, поскольку это даст Вооруженным силам Украины (ВСУ) возможность перегруппироваться и нарастить силы.

Трамп заявил, что «теперь все зависит от России». «И, надеюсь, мы сможем добиться прекращения огня от России», — сказал он в среду журналистам, встречаясь в Овальном кабинете с премьер-министром Ирландии Михаэлем Мартином. Он также завуалированно пригрозил возможным введением новых санкций против России. «Мы можем это сделать, но я надеюсь, что в этом не возникнет необходимости», — сказал американский лидер.

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт сообщила Fox News, что советник по национальной безопасности Майк Уолтц 12 марта беседовал со своим российским коллегой. Она также подтвердила, что спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф отправится в Москву для переговоров с российскими официальными лицами — но не уточнила, с кем именно. Источник АР, знакомый с обсуждением этого вопроса, утверждает, что возможна встреча Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным, причем уже на этой неделе.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 30-дневное прекращение огня позволит «полностью подготовить пошаговый план прекращения ***** [вооруженного конфликта], включая гарантии безопасности для Украины». По его словам, принципиально важны технические вопросы, связанные с контролем за перемирием вдоль линии фронта, протяженность которой составляет около 1 тысячи километров.

Российский лидер Владимир Путин 12 марта посетил военный штаб в Курской области, из которой ВС РФ практически полностью вытеснили подразделения ВСУ. Начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов доложил, что российские войска в нескольких местах вошли на северо-восток Сумской области Украины и «уничтожают резервы противника и расширяют зону безопасности».