Стремительное освобождение Курской области российской армией, налет БПЛА на Москву, предложение перемирия со стороны Украины и США… В событиях последних дней, связанных с российско-украинским конфликтом, разбирается в своей колонке военный аналитик RTVI Алексей Сочнев.

Суджа: развязка

Ситуация в Курской области развивается стремительно. Суджа освобождена практически без боя — ВСУ отступают к границе. Утром 12 марта были опубликованы первые видео с дронов группы российских солдат на Советской площади напротив Дома Культуры Суджи. Бойцы развернули флаг России, ЧВК «Вагнер» и ВДВ.

Для понимания происходящего необходимо обратиться к карте. Одним из важнейших пунктов обороны Суджи должна была стать Казачья Локня, находящаяся на севере от райцентра. Украинскому командованию следовало удерживать его как можно дольше. 11 марта Казачья Локня была полностью занята российскими военными. Судя по скорости, с которой ВСУ ее оставили, можно утверждать, что это было сделано в спешке.

Примечательно, что авторитетные украинские источники практически не давали информации по ситуации в Курской области после 8-9 марта. Это, как я понимаю, объясняется как идущим переговорным процессом, так и ухудшением позиций ВСУ, когда каждый день их военные теряли по несколько населенных пунктов на этом направлении.

После потери Казачьей Локни следующими на очереди стояли два пригорода Суджи — Княжье-1 и Княжье-2, где не было серьезных укреплений. Таким образом, с севера открылся прямой подход к самому райцентру. В то же время еще раньше российские войска пробились к нему с северо-востока, со стороны Мартыновки.

Бойцы 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады днем 11 марта вели бои в районе центрального рынка Суджи на улице 1 мая с частями прикрывающими отход основных сил гарнизона ВСУ.

Все это стало возможным благодаря операции «Поток» в подземной газовой трубе длиной 15 км — одному из самых ярких событий всей СВО.

Именно по ней российские военные прошли к самой Судже, несмотря на высокую концентрацию взрывоопасного газа, который все равно оставался там даже после закачки кислорода. Важно отметить, что речь идет о порядка 800 военнослужащих — это огромное число, и украинская разведка пропустила этот момент. То, что операция оказалась удачной, специалисты называют настоящим чудом.

После выхода российских военных из трубы, украинцы в течение часа не понимали, что происходит. Когда стало ясно, что в тылу появился неизвестно откуда взявшийся десант, по месту выхода начали наноситься удары кассетными боеприпасами. Последняя часть группы, выходившая из трубы, приняла на себя этот удар. Были пострадавшие, раненые и убитые, но большая часть военных успешно рассредоточилась по местности, стала занимать круговую оборону и затем вести наступательные действия.

Результат виден на карте: началось бегство ВСУ с позиций не только на передовой, но и в глубоком тылу. В социальных сетях доступны видео, где украинские военные без техники и оружия бегут в сторону КПП «Суджа». Это свидетельствует, что ситуация действительно вышла из-под контроля украинского командования.

Главком Сырский попытался запустить антикризисный менеджмент, выступив с заявлением о переходе украинского гарнизона в Курской области на «заранее подготовленные позиции», но не нужно иметь семи пядей во лбу, чтобы понимать, что именно он пытался скрыть за обтекаемыми формулировками. Когда с подобными заявлениями выступали представители российской армии, происходил обвал обороны в Харьковской области и удачное контрнаступление ВСУ. Сейчас мы видим схожую картину с противоположной стороны.

Сейчас ВС РФ наносят ракетные удары по стыку приграничья Курской и Сумской области, по отступающим подразделениям противника, а также по 61-й бригаде ВСУ, которая прикрывает выход.

Затишье на остальных направлениях

Что касается других участков фронта, следует отметить два важных момента.

Первый — это серьезные удары по Одессе, которые многие пытаются интерпретировать по-разному. Некоторые российские аналитики выдвигают версию, что это якобы ответ на милитаристские заявления президента Франции Эмманюэля Макрона, связанные с его особым интересом к Одессе. Воспринимать такие утверждения всерьез, конечно, не стоит.

В реальности все гораздо прозаичнее. Украина неоднократно хвасталась, что ей удалось наладить массовое производство БПЛА. Российская разведка не сидела на месте и быстро выяснила, что основная их доля производится именно в Одессе. Поэтому удары наносятся по предполагаемым местам изготовления беспилотников, которые сейчас являются основной ударной и сдерживающей силой ВСУ. Кроме того, Одесса — это место, где происходит обновление потрепанных в бою бригад, поэтому бьют и по местам их дислокации.

Второй момент заключается в затишье по всей линии боевого соприкосновения. Контрнаступательные действия ВСУ в Торецке российская армия до сих пор купировать так и не смогла. Впрочем, и дальнейшего продвижения у украинцев там нет — как заняли высотную застройку в центре города, так и продолжают удерживать.

Чего добивается ВСУ этой операцией? Военный аналитик Владислав Угольный — единственный, кто дал разумное объяснение. По его мнению, украинскому командованию стали известны планы Генштаба России по продвижению в сторону Красноармейска (украинское название — Покровск).

Соответственно, действия украинских военных — попытка сорвать российскую летнюю наступательную кампанию. Пока у них это получается.

Что касается причин обвала фронта в Курской области, то дело тут не только в операции «Поток». Она стала своего рода нокаутом. Но интересно, что примерно за две-три недели до этих событий украинская армия перестала направлять в этот район технику и резервы, только продолжала эвакуировать раненых. Зато личный состав активно направлялся к Красноармейску.

Это еще раз указывает на проблемы с резервами у ВСУ. Не происходи переброска сил, возможно, ВСУ смогли бы удержать свой плацдарм в Курской области при условии контратаки на Свердликово. Так как после утери контроля над этим селом ВСУ обнажили трассу снабжения гарнизона Суджи, этим тут же воспользовались операторы дронов и интернет наводнили видео со сгоревшей техникой на «дороге смерти».

Важный вопрос заключается в том, пойдет ли теперь Россия дальше, в Сумскую область, или остановится на рубеже госграницы? Можно с высокой долей вероятности говорить о том, что перед российскими военными будет поставлена задача создания «санитарной зоны», подобной той, что пытаются сделать в Харьковской области. С точки зрения военной тактики, наступление «на плечах» отходящего противника, пока у него не готовы оборонные рубежи — идеальный вариант.

Обстрелы Москвы как попытка перекрыть неудачи в Курской области

Массированный обстрел московского региона в ночь на 11 марта, был направлен не только на промышленную и военную инфраструктуру, как это обычно происходит, но и буквально на все, что попадется под руку. Погибли несколько мирных жителей. Объясняли это в украинском СНБО необходимостью наглядно продемонстрировать противнику необходимость договариваться о прекращении огня в воздухе и на море.

Но я вижу в этой атаке только одно — попытку перекрыть информационную повестку о неудачах в Курской области. И украинские, и западные СМИ теперь пишут о ней, а Суджа отодвинута на задний план.

Радость от операции «Поток» была слишком заметна в российском медиасегменте. Радовались не только журналисты и блогеры — даже в самых обычных мамских чатах и в «Одноклассниках» это известие было воспринято как настоящий праздник. Украинской стороне удалось частично его испортить.

Попытка принудить Россию к переговорам таким жестом выглядит странно, учитывая, что российские власти выступают за переговоры уже достаточно давно и ждут появления со стороны Украины человека, который будет уполномочен и заинтересован участвовать в этих переговорах.

Переговоры — замена в украинской команде

Примечательно, что Зеленский, хотя и прибыл на переговоры в Саудовскую Аравию, в них самих участия не принимал. Ключевой фигурой на них стал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Такой расклад весьма необычен, поскольку Зеленский всегда стремился быть на переднем крае дипломатического фронта и буквально все держать под своим контролем. Вероятно, после провального визита в США, когда украинский президент не смог сдержаться перед камерами (а в его положении следовало бы высказывать претензии исключительно за закрытыми дверями), Ермак оценил ситуацию и понял, что президент своим поведением только усугубляет положение.

Для тех, кто не знаком с украинской политикой, стоит отметить, что Ермака называют «мозгом Зеленского». Некоторые критики, такие как Анатолий Шарий, даже называют Ермака «настоящим президентом», а Зеленского — просто актером, исполняющим роль. Но я так не считаю. На мой взгляд, это вполне рабочий тандем. Ермак осознает свои слабые стороны: он не харизматичен, не умеет ярко выступать, правильно расставлять акценты. Однако он хладнокровный, спокойный управленец, знающий свои плюсы и минусы, равно как и сильные и слабые стороны Зеленского. У них сложилось эффективное партнерство, и оба хорошо понимают важность пиара.

Также вполне возможно, что именно представители США не хотят говорить с самим президентом Украины. Зеленский срывает договоренности: может что-то пообещать, а затем все испортить, рассказав публично то, о чем говорить еще рано. Переговоры подразумевают, что некоторые вещи нельзя разглашать. Поэтому Ермак, которому несвойственны резкие высказывания и эмоциональные выпады, — идеальная фигура для них.

Что касается позиции России в мирных переговорах, она продолжает придерживаться тактики молчания и занимает выжидательную позицию, наблюдая за тем, насколько украинцы готовы к диалогу. Официальная российская позиция остается неизменной: министр иностранных дел Сергей Лавров уже много раз повторил, что все территории, закрепленные в Конституции, отойдут к России, а президент Путин ни разу не давал повода сомневаться, что о демилитаризации, денацификации и прочих изначальных целях СВО никто не забыл.

В итоге мы увидели совместное заявление украинской и американской сторон, которые предложили российской перемирие на 30 дней, сопровождавшееся недвусмысленными репликами о том, что теперь мяч находится на ее поле. Интересно, что именно об этом говорил Эмманюэль Макрон в Великобритании на днях. Неожиданно США согласились на этот план и тут же разморозили поставки вооружений. Все это показывает, что ждать мира в ближайшее время не приходится, а эту передышку ВСУ намерены использовать для своего восстановления.

Это очередное заявление о «мире через силу».

Не сомневаюсь, что Трамп вовсе не собирается быть миротворцем всерьез — ему просто нужно любыми способами либо исполнить свои предвыборные обещания, либо обвинить в невозможности их выполнения кого-то еще. Не получилось после ругани с Зеленским в Белом доме обвинить его в провале переговоров, и даже многие представители ядерного электората оказали недовольны таким ходом событий? Что ж, попытаемся подойти с другой стороны! Недаром президент США сразу же после того, как прозвучало предложение о перемирии, заявил, что если Москва не пойдет на этот шаг, то конфликт продолжится.

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