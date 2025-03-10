Более 10 населенных пунктов удалось освободить российской армии в Курской области за последние дни. Прорыв стал возможен после успешной операции «Поток», которую в соцсетях назвали «Труба» — по данным RTVI, в операции участвовало более 800 солдат российской армии. Они прошли 15 км по газопроводной трубе и вышли в тылу у ВСУ. Одновременно ВС РФ начали атакующие действия, направленные на прорыв к «трубному десанту». Таким образом в населенном пункте Южное были окружены не успевшие отступить части ВСУ.

Это вызвало панику и ВСУ были вынуждены хаотично отступать. Одновременно с трубным десантом ВС РФ начали атакующие действия, направленные на прорыв к своим. Таким образом в Южном были окружены не успевшие отступить части ВСУ. Сейчас бои ведутся в Казачьей Локне и в районе железной дороги между хутором Курбаткин и Суджей. Несмотря на серьезное поражение ВСУ пытается контратаковать с целью деблокирования автодороги Суджа — Горналь. Это необходимо не столько для снабжения, сколько для возможности украинских солдат отступить, при получении приказа.

Подробности операции «Труба» рассказал бывший командир ЧВК «Вагнер», Герой России Борис «Зомби». С его слов операция готовилась больше трех недель. В трубе были оборудованы специальные накопители для личного состава, боекомплекты, еда, вода, портативные переносные туалеты. В операции участвовали ОДШБР «Ветераны», бригада «Восток», 30-й мотострелковый полк, 11-я бригада ВДВ, группа «Аида» спецназа «Ахмат».

«Чтобы пройти по трубе, пришлось производить выкачку газа, закачку кислорода в трубу…Все мы прошли по этой трубе более 15 километров. Завод был малыми группами в течение 4-х суток… Затем более 800 человек ждали команду. После получения команды мы вышли на поверхность, сразу вошли в промышленную зону, заняли ее, начали вытеснять противника. Противник не ожидал этой операции, вследствие чего он был дезориентирован. У него началась паника и благодаря этим усилиям были освобождены многие населенные пункты: Черкасское Поречное, Малая Локня, Мартыновка, Правда, Михайловка, Кубаткин и многие другие. Противник реально не ожидал такого наступления. Не ожидал, что наши войска окажутся у него в тылу за пятнадцать километров от ЛБС», — рассказал спецназовец Борис.

Другой участник операции, также бывший боец ЧВК «Вагнер» вспоминает самые сложное во время операции: «Первые 72 часа были самые сложные, куча обезбола было выпито. Ужасно горели легкие и болела голова. Следом температура и текли слезы…Там реально были глюки…».

Командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов уже после проведения операции показал процесс подготовки бойцов к проникновению в тыл ВСУ. Во время мотивационной речи Алаудинов называет тогда ещё предстоящую операцию переломной, а всех участников — героями. Позже он пошутит у себя в телеграм-канале — «Или платный газ, или бесплатный спецназ!»

Одним из первых на операцию «Поток» и слова Алаудинова отреагировал военкор немецкого издания Bild Юлиан Рёпке, он предложил «взорвать все российские трубы, которые проходят в Европу», так как Россия может использовать их для вторжения и переброски армии в страны Запада.

Российские военные не первый раз использовали подземные трубы. В январе 2024 года военные разведчики при поддержке подразделения «Ветераны», используя заброшенную затопленную трубу, смогли выйти в тыл группировке ВСУ в укрепрайоне «Царская охота» на южной окраине Авдеевки. Труба длиной 2 км вела прямо на базу гарнизона «Царской охоты». Очистка проходов в трубе и монтаж вентиляции проводились во время артиллерийских и минометных обстрелов, которые заглушали звук работ. Благодаря в том числе этой операции российские войска смогли взять фортецию Авдеевка.