Врио главы Курской области Александр Хинштейн раскрыл подробности проведения операции «Труба» в районе Суджи. Он отметил, что российские военные, чтобы «миновать вражеские дроны, мины и технику», воспользовались трубой газопровода, по которой раньше поставлялось топливо через Украину в Европу.

«Это был серьезный шаг: мало того, что в полный рост там не пройти (а идти, согнувшись, в обмундировании с десяток километров!), но и существовал риск отравления, понадобились средства защиты. Подобный ход наши бойцы использовали в Авдеевке», — отметил Хинштейн.

Он добавил, что военнослужащие «знали все риски, но все равно шли и достигли всех целей». Врио главы региона отметил, что ранее Минобороны России отчиталось о возвращении контроля над несколькими населенными пунктами Курской области.

Ранее «Московский комсомолец» со ссылкой на военных экспертов писал о том, что российские военные «при прорыве оборонительных позиций ВСУ» в районе города Суджа использовали трубу магистрального газопровода, по которым до 1 января 2025 года российский газ поставлялся через Украину в Европу.

«Зеленский транзит перекрыл. Трубы остались. Ими и решили воспользоваться наши бойцы, чтобы скрытно выйти в тыл укрепрайона ВСУ, который был создан вокруг Суджи. Это не первый пример “трубной тактики”. Подобный ход был использован нами при освобождении Авдеевки», — говорится в материале.

Издание отмечает, что военным пришлось идти по трубе 15 км с тележками и средствами защиты, чтобы «не получить отравление», так как в трубе оставался газ. В статье говорится, что в операции участвовали бойцы спецназа «Ахмат», 11-й бригады, 30-го мотострелкового полка, отдельного десантно-штурмового разведывательного батальона «Ветераны», десантно-штурмовой бригады «Восток», 106-й бригады, а также морпехи.

В материале приводится заявление военного эксперта Евгения Климова, который сообщил, что операция «Труба» заняла примерно неделю: «шли два дня, четыре дня сидели в трубе (ждали удобного момента для атаки)».

9 марта Минобороны России сообщило, что в результате наступления российских войск был возвращен контроль над селом Лебедевка в Курской области, нанесены поражения подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Агроном, Богдановка, Гончаровка, Гуево, Заолешенка, Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Косица, Локня, Малая Локня, Махновка, Рубанщина, Суджа, Черкасская Конопелька, Черкасское Поречное и Южный.

За сутки потери ВСУ, по данным ведомства, составили более 350 военных. Также были уничтожены танк, две боевые машины пехоты, пять БТР, 19 бронемашин, 29 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии, миномет, станция радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция RADA, инженерная машина разграждения, а также 11 пунктов управления БПЛА и склад боеприпасов.

Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял почти 66 тыс. военных, 387 танков, 300 боевых машин пехоты, 264 БТР, 2,1 тыс. бронемашин, 2,3 тыс. автомобилей, 528 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки РСЗО, 25 пусковых установок ЗРК, зенитную самоходную установку, 10 транспортно-заряжающих машин, 120 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 54 единицы инженерной и другой техники.

Позднее в министерстве сообщили, что в Курской области освобождены населенные пункты Малая Локня, Черкасское Поречное и Косица.

В конце октября 2024 года президент России Владимир Путин заявил, что подразделения ВСУ в Курской области окружены и заблокированы, а стабильное управление украинскими войсками в регионе потеряно. В начале ноября глава государства выразил уверенность, что Курская область будет зачищена от ВСУ.